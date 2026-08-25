Quién era el exasesor de Rubén Rocha que fue hallado en una fosa clandestina en Los Cabos

Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos y quien anteriormente se desempeñó como asesor político de Rubén Rocha Moya, fue identificado entre los restos encontrados en una fosa clandestina en San José del Cabo, Baja California Sur.

La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que la identidad de la osamenta localizada el 13 de julio en una brecha de terracería fue establecida mediante análisis de genética forense.

Beltrán Olmeda, de 37 años, había ocupado la Oficialía Mayor del XV Ayuntamiento de Los Cabos y dejó el cargo el 25 de mayo de 2026.

Antes de incorporarse a la administración municipal, desarrolló parte de su trayectoria política en Sinaloa y Sonora. De acuerdo con información difundida sobre su carrera, en 2021 trabajó como asesor de Rubén Rocha Moya, entonces candidato y posteriormente gobernador de Sinaloa.

? #AHORA| Confirman la identidad de Carlos Alberto Beltrán Olmeda, ex Oficial Mayor de Los Cabos, #BajaCalifornia cuyos restos fueron hallados en una fosa clandestina el pasado 13 de julio, en una brecha rumbo a la colonia La Ballena, en San José del Cabo.



El exfuncionario? pic.twitter.com/WtQaygUH22 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 22, 2026

Desapareció después de su renuncia

La salida de Beltrán Olmeda ocurrió en medio de señalamientos públicos que lo relacionaban presuntamente con grupos del crimen organizado.

Según medios como el semanario Zeta, su nombre apareció en mantas colocadas en Los Cabos con acusaciones y amenazas. El entonces funcionario negó públicamente cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

En su último mensaje público, difundido el 25 de mayo, Beltrán Olmeda explicó que dejaba la Oficialía Mayor por “motivos personales” y sostuvo que su decisión no obedecía a diferencias con el alcalde Christian Agúndez Gómez ni con integrantes del Ayuntamiento.

En el mensaje, aseguró que se retiraba tranquilo y que continuaría trabajando cerca de los habitantes de Los Cabos. También manifestó que su compromiso con el municipio no terminaba con su salida del cargo.

Semanas después fue reportado como desaparecido. De acuerdo con la información difundida por autoridades y medios, la última vez que se tuvo registro de él fue el 6 de junio, en Culiacán, Sinaloa.

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