Senador mexicano Ricardo Anaya exige que Rubén Rocha sea detenido y extraditado a EE.UU.
Ricardo Anaya consideró insuficiente la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya y sostuvo que el mandatario debe responder ante la justicia
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, sea detenido y extraditado a Estados Unidos para enfrentar los señalamientos formulados en su contra por autoridades estadounidenses.
Anaya consideró insuficiente la nueva licencia solicitada por Rocha Moya después de su polémico regreso a la gubernatura y sostuvo que el mandatario debe responder ante la justicia.
El senador afirmó que México debe atender la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición y aseguró que existen elementos suficientes para proceder, según informó el semanario Proceso.
“Rocha tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado”, sostuvo Anaya. El legislador también planteó que la detención tendría que realizarse de inmediato y que, posteriormente, se integren los elementos necesarios para avanzar en el procedimiento de extradición.
La exigencia ocurre en medio de la crisis política que atraviesa Sinaloa tras el regreso de Rocha Moya al cargo el pasado 21 de agosto y su posterior solicitud de licencia por tiempo indefinido.
La reincorporación del gobernador generó críticas incluso dentro de Morena y fue cuestionada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que su regreso no era pertinente.
Los señalamientos contra Rocha Moya forman parte de una disputa política y jurídica que involucra a México y Estados Unidos.
El gobernador ha rechazado las acusaciones, mientras que las autoridades mexicanas han sostenido que deben revisarse los elementos disponibles antes de tomar una decisión sobre una eventual detención o extradición.
La controversia mantiene a Sinaloa en el centro del debate nacional, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra Rocha Moya y otros actores políticos.
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