Senador mexicano Ricardo Anaya exige que Rubén Rocha sea detenido y extraditado a EE.UU.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, exigió que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, sea detenido y extraditado a Estados Unidos para enfrentar los señalamientos formulados en su contra por autoridades estadounidenses.

Anaya consideró insuficiente la nueva licencia solicitada por Rocha Moya después de su polémico regreso a la gubernatura y sostuvo que el mandatario debe responder ante la justicia.

El senador afirmó que México debe atender la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición y aseguró que existen elementos suficientes para proceder, según informó el semanario Proceso.

“Rocha tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado”, sostuvo Anaya. El legislador también planteó que la detención tendría que realizarse de inmediato y que, posteriormente, se integren los elementos necesarios para avanzar en el procedimiento de extradición.

El PAN propone la desaparición de poderes en Sinaloa, pues no basta con que Rocha haya vuelto a pedir licencia a su cargo de gobernador. Ricardo Anaya afirmó que Morena está en un absoluto proceso de descomposición pic.twitter.com/ZVXWNdBeYq — Angel Gallegos (@gallegoso) August 24, 2026

La exigencia ocurre en medio de la crisis política que atraviesa Sinaloa tras el regreso de Rocha Moya al cargo el pasado 21 de agosto y su posterior solicitud de licencia por tiempo indefinido.

La reincorporación del gobernador generó críticas incluso dentro de Morena y fue cuestionada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que su regreso no era pertinente.

Los señalamientos contra Rocha Moya forman parte de una disputa política y jurídica que involucra a México y Estados Unidos.

El gobernador ha rechazado las acusaciones, mientras que las autoridades mexicanas han sostenido que deben revisarse los elementos disponibles antes de tomar una decisión sobre una eventual detención o extradición.

La controversia mantiene a Sinaloa en el centro del debate nacional, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra Rocha Moya y otros actores políticos.

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