Exfuncionario de Sinaloa fue detenido en EE.UU con fentanilo capaz de producir más de 100,000 pastillas

Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario del estado de Sinaloa, fue detenido en EE.UU. con aproximadamente 11.16 kilos de fentanilo, cantidad que las autoridades estiman equivalente a unas 111,000 pastillas.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación comenzó con una compra controlada de fentanilo atribuida a Verduzco Bernal.

Posteriormente, agentes de la Fuerza de Tarea Antidrogas del Área Metropolitana de Wasatch, con participación del FBI, obtuvieron una orden judicial para registrar una habitación de hotel en el condado de Salt Lake.

El operativo se realizó el 12 de agosto de 2026. Los agentes localizaron a Verduzco Bernal solo en la habitación y aseguraron aproximadamente 11.16 kilos de fentanilo.

? EEUU detiene al exdirector del Deporte de Guasave, #Sinaloa con 111 mil pastillas de fentanilo.



Ricardo Verduzco Bernal se desempeñó del 2021 al 2024 como titular del Instituto Municipal del Deporte de Guasave.



Fue detenido con 11 kilos de fentanilo en paquete (equivalente a? pic.twitter.com/rFOw2ycTsT — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 24, 2026

Las autoridades estadounidenses señalan que Verduzco Bernal, de 54 años, se encontraba en Estados Unidos con una visa de visitante y que era investigado junto con otras personas por su presunta vinculación con una organización dedicada a la distribución de fentanilo y otros narcóticos en Utah. El cargo que enfrenta es posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

Su trayectoria en Sinaloa

Antes de enfrentar el proceso en Estados Unidos, Verduzco Bernal desarrolló una carrera vinculada al deporte en Sinaloa. En 2022 fue designado director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, cargo que desempeñó durante la administración municipal de Martín Ahumada Quintero.

Posteriormente, en noviembre de 2024, se incorporó al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, donde ocupó un cargo relacionado con la coordinación deportiva de la zona centro-norte del estado, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Según Univision, dejó ese puesto el 31 de julio de 2026.

El caso representa un contraste con la trayectoria pública que mantuvo Verduzco Bernal como promotor deportivo, particularmente en Guasave, donde estuvo involucrado en actividades relacionadas con el deporte infantil y juvenil.

Verduzco Bernal deberá comparecer este 26 de agosto ante una corte federal en Salt Lake City, donde continuará el proceso penal en su contra.

Sigue leyendo:

– Gerardo Mérida Sánchez deja prisión en Nueva York: ¿está cooperando con fiscales?

– EE.UU. detiene en la frontera a exfuncionario mexicano con cargamento de droga.