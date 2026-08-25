Trump declara libre de minas el estrecho de Ormuz y amenaza a Irán de poner nuevas

Donald Trump afirmó que la Armada estadounidense retiró o detonó todas las minas localizadas en aguas internacionales del estrecho de Ormuz y lanzó una nueva advertencia a Irán: cualquier intento de colocar explosivos en la estratégica vía marítima provocaría una respuesta militar inmediata.

“Acabo de ser informado por la Armada de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se ha notificado a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario agregó que Estados Unidos mantiene una política de “tolerancia cero” ante cualquier nuevo intento de minar el estrecho, uno de los principales puntos de tránsito energético del mundo.

Trump también aseguró que la Fuerza Espacial estadounidense vigila la zona. “Cada centímetro del estrecho” está bajo observación, afirmó, al comparar esa vigilancia con la que, según él, existe sobre instalaciones nucleares iraníes atacadas durante el conflicto.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Su importancia no solo es militar. Por esa zona circula una parte considerable del petróleo y el gas que abastecen los mercados internacionales.

Así, la advertencia de Trump llegó un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara una nueva ofensiva económica contra Irán.

La denominada “Operación Paria Económico” busca cortar las vías financieras que permiten a Teherán vender petróleo, mover recursos y mantener relaciones comerciales internacionales. Según la agencia Reuters, Washington amplió sus sanciones y advirtió a empresas y países que mantengan negocios con Irán sobre posibles consecuencias económicas.

Bessent resumió el objetivo de la estrategia: “Nuestro objetivo en todo el mundo es cortar todos los salvavidas económicos que sostienen a este régimen tiránico hasta que Teherán quede solo”. La campaña contempla medidas contra empresas, individuos y embarcaciones vinculadas a la economía iraní.

La presión económica se sumó a la militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó el lunes que Estados Unidos no descarta nuevas acciones militares contra objetivos iraníes.

“No estamos descartando el uso de ataques cinéticos en ningún lugar del estrecho de Ormuz o alrededor de Irán”, declaró Hegseth.

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