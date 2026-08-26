Director de la CIA sostiene conversaciones en Moscú con los servicios secretos rusos

El director de la CIA de Estados Unidos, John Ratcliffe, mantuvo conversaciones con funcionarios de los servicios de inteligencia rusos durante su visita a Moscú el martes, pero no se reunió con el presidente Vladimir Putin, indicó el Kremlin este miércoles.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a periodistas que el mandatario había sido informado sobre el resultado de las conversaciones, que se producen cuando la invasión rusa de Ucrania se intensifica y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancados.

Sin embargo, Peskov se negó a revelar los temas tratados o a proporcionar más detalles. “Lo único que puedo decirles es que ha habido contactos a través de los servicios de seguridad. Puedo decirles que no ha habido reuniones con el presidente ruso. Naturalmente, el presidente Putin es informado de todo sin demora”, afirmó.

Moscú expresa incertidumbre sobre el alcance de la visita de la CIA

Preguntado sobre si las visitas de funcionarios estadounidenses de tan alto rango podrían contribuir a mejorar el delicado estado de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Peskov señaló que los contactos entre los servicios de inteligencia de ambos países son algo positivo.

“Sin embargo, todavía es demasiado pronto para decir hasta qué punto esto ayudará, en términos generales, a sacar nuestras relaciones bilaterales de la profunda crisis en la que se encuentran actualmente”, aseguró.

El último viaje conocido de un director de la CIA a Rusia se remonta a noviembre de 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.