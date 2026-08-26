Hermanos Buss se incorporan al nuevo grupo propietario de San Diego Padres

La familia Buss dio un nuevo paso en su expansión dentro del deporte profesional. Joey y Jesse Buss, antiguos ejecutivos de los Lakers, anunciaron que su firma Buss Sports Capital se incorpora al grupo propietario de los San Diego Padres.

La operación representa el primer gran movimiento empresarial de la firma creada por los hermanos después de que la familia Buss se desprendiera de su participación mayoritaria en los Lakers.

El nuevo grupo propietario de los Padres está encabezado por Kwanza Jones y Jose E. Feliciano, quienes recientemente concretaron la adquisición de la franquicia de las Grandes Ligas por una valoración de $3.9 mil millones de dólares, cifra que representa un récord para la compra de un equipo de la MLB.

The new owners of the San Diego Padres.



Kwanza Jones and José E Feliciano. pic.twitter.com/mbaDsynIts — Jake Garegnani (@JakeGaregnani) August 24, 2026

Como parte del acuerdo, Joey y Jesse Buss se integrarán al consejo asesor del grupo propietario y pondrán a disposición su experiencia en evaluación de talento, desarrollo de jugadores, gestión de nóminas y construcción de plantillas.

Joey Buss explica por qué apostaron por San Diego

La llegada de Buss Sports Capital a los Padres tiene un componente especialmente personal para los hermanos, quienes crecieron en San Diego y desarrollaron desde pequeños un vínculo con la franquicia.

“Es un honor para nosotros unirnos a Kwanza y José y tener la oportunidad de contribuir al futuro de un equipo que Jesse y yo hemos querido desde que éramos niños y crecíamos en San Diego”, declaró Joey Buss a ESPN

“El deporte siempre ha formado parte de la historia de nuestra familia, y las grandes organizaciones poseen una capacidad única para unir a las personas y crear un sentido de comunidad duradero. Los aficionados de los Padres han construido una de las comunidades más apasionadas y leales de todo el deporte, y creemos que existe una oportunidad enorme para profundizar esa conexión tanto en San Diego como en el resto del mundo”, agregó.

“Los Padres están a las puertas de algo especial y, a través de Buss Sports Capital, esperamos aportar nuestra experiencia y perspectiva al grupo propietario, contribuyendo a fortalecer los sólidos cimientos que ya existen”, continuó.

La operación también permite a los hermanos Buss continuar vinculados al deporte profesional desde una posición diferente, ahora como inversionistas y asesores dentro de una organización de la MLB.

Jesse Buss destaca lo aprendido con los Lakers

Jesse Buss explicó que las casi dos décadas que él y Joey pasaron trabajando en las operaciones de los Lakers les proporcionaron herramientas que ahora pretenden trasladar al beisbol profesional.

“Joey y yo tuvimos el privilegio de aprender de nuestro padre y, posteriormente, de pasar casi dos décadas desarrollando nuestras propias carreras en el ámbito de las operaciones de baloncesto profesional. Vimos de primera mano lo que se necesita para construir una organización campeona y, a lo largo de nuestras carreras, hemos aplicado esas lecciones en áreas como la evaluación de talento, la confección de plantillas, el desarrollo de jugadores y la planificación organizativa a largo plazo. Si bien cada deporte es diferente, creemos que los principios para construir un éxito sostenido son universales”, aseguró a la cadena deportiva.

Precisamente, esa experiencia será uno de los principales aportes de los hermanos Buss dentro del nuevo grupo propietario de los San Diego Padres, que busca consolidar el proyecto de la franquicia.

La venta de los Lakers abrió el camino para el nuevo proyecto

La entrada de los hermanos Buss a los Padres se produce apenas una semana después de un movimiento trascendental para la familia en la NBA.

Cinco de los hermanos Buss votaron a favor de vender la participación restante de 17.8% en los Lakers a Josh Kushner y Bob Iger. Ambos acordaron comprar el equipo a Mark Walter con base en una valoración de 12.5 mil millones de dólares.

La decisión, sin embargo, no fue respaldada por todos los integrantes de la familia. Jeanie Buss, actual gobernadora interina de los Lakers, se opuso a la intención de sus hermanos de vender y manifestó su postura a través de su abogado, Adam Streisand.

Después de la operación, Joey y Jesse Buss enfocaron su actividad empresarial en Buss Sports Capital, firma creada con el objetivo de identificar oportunidades de adquisición e inversión dentro del deporte a nivel mundial.

Buss Sports Capital también mira hacia la NBA en Europa

Aunque la participación en los Padres constituye su primer gran movimiento desde la creación de Buss Sports Capital, los hermanos Buss no han abandonado sus vínculos con el baloncesto.

Según informaron fuentes a ESPN, Joey y Jesse continúan interesados en adquirir una participación en la futura liga de la NBA en Europa.

La estrategia muestra que su salida de los Lakers no significa un alejamiento del deporte profesional. Por el contrario, los hermanos están buscando oportunidades en distintas disciplinas y mercados para aprovechar la experiencia acumulada durante sus años en la organización angelina.

Un nuevo capítulo en la rivalidad Padres-Dodgers

La incorporación de los Buss al grupo propietario de los San Diego Padres adquiere además una dimensión particular por la relación entre Mark Walter y los Los Angeles Dodgers.

Walter es propietario de los Dodgers, equipo que ocupa el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional, mientras que los Padres se encuentran en la segunda posición.

De esta manera, la nueva inversión de Joey y Jesse Buss los coloca dentro de la estructura de una franquicia que compite directamente en la misma división que uno de los equipos vinculados al empresario que recientemente adquirió el control de los Lakers.

Para los hermanos Buss, el siguiente objetivo ya no estará en la construcción de una plantilla de baloncesto en Los Ángeles, sino en aportar su conocimiento del deporte profesional a un proyecto de beisbol en San Diego con aspiraciones de crecimiento dentro y fuera del terreno de juego.

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