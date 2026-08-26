Horóscopo de hoy para Acuario del 26 agosto de 2026

La Luna en tu signo junto a Plutón potencia tu capacidad de transformación personal. Sentirás el llamado a involucrarte con una causa que represente tus ideales más profundos. Tu manera de actuar puede convertirse en una fuerza renovadora, impulsándote a dejar una huella diferente en el mundo.

Horóscopo de amor para Acuario Todos los que conoces están contentos de cumplir tus deseos, tu confianza y encanto atrae a más personas que quieren llegar a conocerte. También las caras familiares parecen sorprendentemente querer renovar contacto contigo. Aun tu pareja actual y parejas potenciales son cariñosas y pueden darte una sorpresa inesperada.

Horóscopo de dinero para Acuario Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.