Horóscopo de hoy para Leo del 26 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 26 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tus vínculos pueden atravesar una etapa de transformación. Si estás en pareja, el otro podría vivir cambios que modifiquen la dinámica entre ambos. Si estás soltero, podrías sentir atracción por personas diferentes o situaciones que te lleven a explorar nuevas formas de vivir el romance.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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