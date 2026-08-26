Horóscopo de hoy para Piscis del 26 agosto de 2026

Esta lunación te invita a mirar hacia tu mundo interior y descubrir aquello que permanecía oculto. Tus percepciones pueden intensificarse y revelar recuerdos, sueños o señales del inconsciente. Será un momento para comprender procesos internos y conectar con una dimensión más profunda.

Horóscopo de amor para Piscis Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Piscis Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.