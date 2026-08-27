Avioneta se estrella en aguas poco profundas de Alaska y mueren sus cuatro ocupantes

Una avioneta se estrelló el miércoles en aguas poco profundas cerca de Seldovia, Alaska, provocando la muerte de las cuatro personas que viajaban a bordo, informaron las autoridades.

El avión, un Piper PA-24-260, había despegado del aeropuerto Merrill Field de Anchorage y se dirigía al aeropuerto de Seldovia, una pequeña localidad ubicada aproximadamente a 136 millas al suroeste de Anchorage.

El Departamento de Seguridad Pública de Alaska informó que los agentes estatales fueron notificados alrededor de la 1:18 p.m. sobre la caída de una aeronave en el Seldovia Slough, un canal costero próximo a la localidad.

“Los agentes estatales de Alaska fueron notificados de que una avioneta se había estrellado en el Seldovia Slough”, señaló el departamento en un comunicado.

Después del impacto, el avión quedó completamente sumergido en unos 15 pies de agua, cerca de la orilla, según explicó Clint Johnson, jefe de la región de Alaska de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

La marea dificultó el rescate

Un equipo de helicóptero procedente de Anchorage fue enviado al lugar del accidente, mientras otros agentes estatales se trasladaron por vía marítima desde Anchor Point.

Sin embargo, las condiciones de la marea impidieron inicialmente que los equipos pudieran acceder a la aeronave.

Los agentes tuvieron que esperar varias horas hasta que el nivel del agua descendiera.

Finalmente, alrededor de las 6:30 p.m., cuando bajó la marea, los equipos de rescate pudieron llegar hasta el avión y recuperar los cuerpos de las cuatro víctimas adultas.

Las autoridades trasladarán los restos a la oficina del médico forense estatal para realizar las autopsias.

Las identidades de las víctimas no han sido divulgadas. El Departamento de Seguridad Pública de Alaska indicó que sus nombres serán anunciados una vez que los familiares más cercanos hayan sido notificados.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué causó el accidente aéreo.

La NTSB asumió la investigación para establecer las circunstancias que llevaron a la aeronave a caer en el canal.

Otro accidente aéreo dejó ocho muertos la semana pasada

El accidente ocurrió pocos días después de otro siniestro aéreo registrado en una zona remota del oeste de Alaska, en el que murieron las ocho personas que viajaban a bordo de una aeronave.

En ese caso, el avión realizaba su segundo intento de aproximación a una pista en medio de una intensa niebla.

Según las autoridades, los pilotos tenían dificultades para visualizar la pista de grava y realizaban el vuelo utilizando únicamente instrumentos.

Las regulaciones les exigían abortar el primer intento de aterrizaje debido a la escasa visibilidad. Durante el segundo intento, la aeronave se estrelló aproximadamente a un tercio de milla de la pista.

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