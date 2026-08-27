Clima de hoy en Los Ángeles para este jueves 27 de agosto

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un jueves con escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 3 y 1 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:23 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:26 h. En total tendremos 13 horas de luz solar durante este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 97 grados Fahrenheit (23 y 36ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 9% por la mañana, 3% por la tarde y 9% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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