Directora de una escuela primaria en Tennessee es acusada de golpear y estrangular a su hijo de 13 años

Una directora de escuela primaria de Tennessee fue arrestada después de que su hijo de 13 años la acusara de agredirlo físicamente, golpearlo con una paleta y estrangularlo hasta dejarlo con dificultades para respirar, según documentos judiciales.

Janelle Brooks, de 38 años, directora de Warner Arts Magnet Elementary School, en Nashville, enfrenta un cargo de agresión doméstica agravada, de acuerdo con los registros de la corte.

El caso salió a la luz después de que el padre del adolescente, exesposo de Brooks, contactara al Departamento de Policía de Portland para expresar su preocupación por la seguridad de sus hijos mientras permanecían bajo el cuidado de su madre, informó The Nashville Banner.

Inicialmente, el hombre había manifestado inquietud porque el nuevo novio de Brooks supuestamente estaba disciplinando a los niños sin su autorización.

Sin embargo, la investigación terminó centrándose en un presunto episodio protagonizado por la propia madre.

El adolescente dijo que fue expulsado de la casa en ropa interior

De acuerdo con la declaración que el adolescente habría entregado a los investigadores, Brooks le ordenó abandonar la vivienda, pero le prohibió llevar consigo las pertenencias que ella había comprado para él, incluida su ropa.

Como consecuencia, el menor habría salido de la casa vestido únicamente con su ropa interior, según The Tennessean.

Posteriormente, Brooks habría tomado una paleta de otra habitación y golpeado varias veces al adolescente en las piernas.

La situación habría escalado cuando, según el relato presentado ante las autoridades, la mujer lo tomó por el cuello y comenzó a apretarlo hasta que el adolescente quedó “jadeando” para poder respirar, informó WZTV.

El joven explicó a los investigadores que no había llamado anteriormente a la policía porque, cuando permanecía en casa de su madre, no tenía permitido utilizar un teléfono ni otros dispositivos electrónicos.

La directora reconoció haber utilizado una paleta

Durante una entrevista con los detectives, Brooks habría reconocido que utilizó una paleta para disciplinar a su hijo, según el informe de arresto.

De acuerdo con lo escrito por los agentes en la declaración jurada, Brooks afirmó que el adolescente le había faltado el respeto.

Según su versión, tomó una paleta para disciplinarlo, pero el joven le respondió: “No vas a pegarme con la paleta”.

La mujer habría dicho entonces que su hijo podía marcharse, aunque no le permitiría llevarse los objetos que ella había comprado para él. Por ese motivo, según su propia declaración, el adolescente quedó únicamente en ropa interior.

Brooks también habría reconocido que llevó sus manos hacia el cuello de su hijo durante el altercado.

La directora sostuvo ante los investigadores que lo hizo después de que el adolescente se abalanzara sobre ella y que él le sujetó los brazos e intentó bloquearla.

Las autoridades, sin embargo, presentaron el caso como una agresión doméstica agravada.

La escuela la suspendió tras el arresto

Brooks fue arrestada el 20 de agosto.

Un día después, las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS) la colocaron en licencia administrativa mientras se desarrolla una investigación externa sobre el caso.

En un correo electrónico enviado a los padres y obtenido por The Nashville Banner, el distrito escolar aseguró que los hechos investigados no estaban relacionados con el desempeño de Brooks como directora ni con las actividades de la escuela.

“El asunto relacionado con la doctora Brooks no tuvo nada que ver con su trabajo como directora ni con las operaciones de Warner Elementary”, señaló el distrito.

Las autoridades educativas agregaron que, debido a que se trata de un asunto relacionado con el personal y que la investigación continúa, no podían ofrecer más información.

Brooks quedó en libertad bajo fianza

La directora fue liberada de la cárcel del condado de Sumner el 21 de agosto, después de pagar una fianza de $15,000, según los registros judiciales.

Además, recibió una orden de protección.

Brooks deberá comparecer por primera vez ante el tribunal el 4 de septiembre, donde continuará el proceso derivado de las acusaciones presentadas en su contra.

El caso permanece bajo investigación y las acusaciones contra la directora deberán ser determinadas en el proceso judicial correspondiente.

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