Encuentran un cadáver enterrado bajo una camioneta detrás de un taller en Arkansas: arrestaron al dueño

La investigación por la desaparición de una mujer en Arkansas dio un giro macabro después de que las autoridades localizaran restos humanos enterrados debajo de una camioneta estacionada detrás de un taller de automóviles en la localidad de Trumann.

Rudy Ray, de 56 años, fue detenido y enfrenta cargos por manipulación de evidencia física y abuso de cadáver, informó el Departamento de Policía de Trumann.

El caso comenzó como una investigación por la desaparición de Rebecca Lucille Montgomery, de 44 años, también conocida como Rebecca Spray. Su familia informó a las autoridades el 14 de agosto que la había visto por última vez alrededor del 30 de junio, según Jonesboro Right Now.

Los investigadores obtuvieron posteriormente una orden judicial para registrar una propiedad ubicada en North Pine Avenue, en Trumann, una pequeña localidad situada aproximadamente a 20 millas al sureste de Jonesboro.

En el lugar funciona un taller de automóviles que, según las autoridades, estaría administrado por Ray.

El hallazgo ocurrió durante el registro del taller

El 21 de agosto, los investigadores realizaron el registro de la propiedad.

Lo que encontraron llevó la investigación por la desaparición a una nueva fase. “Durante el registro de la propiedad, los investigadores localizaron lo que se cree que son restos humanos”, informó entonces el jefe de la Policía de Trumann, Doug Thomas.

El funcionario aclaró que en ese momento los restos no podían ser identificados de manera positiva.

Hasta ahora, las autoridades tampoco han confirmado oficialmente que correspondan a Montgomery.

Los restos fueron enviados al Arkansas State Crime Lab, donde especialistas deberán determinar la identidad de la persona fallecida y establecer cómo y cuándo murió.

Vecinos creen que se trata de la mujer desaparecida

Aunque la identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, residentes de la zona aseguraron a medios locales que creen que los restos pertenecen a Montgomery.

Vecinos entrevistados por Jonesboro Right Now y WREG afirmaron que el cuerpo fue localizado enterrado debajo de una camioneta estacionada en el taller.

Uno de ellos describió el lugar donde los investigadores habrían realizado el hallazgo. “Estábamos todos aquí, junto a la cerca, y el policía vino y dijo que habían encontrado a la chica. La identificaron por sus tatuajes”, relató el vecino, según el medio local.

El hombre señaló posteriormente el espacio entre varios vehículos y explicó que allí se encontraba la camioneta bajo la cual presuntamente fueron enterrados los restos.

Según su relato, el cuerpo habría sido colocado dentro de un tambor de 50 galones.

Las autoridades no han confirmado públicamente esos detalles ni han establecido todavía la identidad de los restos.

Ray y la desaparecida tenían una relación

El jefe policial Doug Thomas confirmó que Ray y Montgomery mantenían algún tipo de relación, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de ese vínculo.

La conexión entre ambos se convirtió en un elemento central de la investigación.

Mientras los especialistas trabajan para identificar los restos y determinar las circunstancias de la muerte, Ray permanece detenido en Tennessee, donde fue localizado el mismo día en que se ejecutó la orden de registro en Arkansas.

Ray fue detenido por agentes del Departamento de Policía de Franklin, Tennessee, después de que respondieran a una llamada sobre una persona sospechosa en una parada de camiones.

Franklin se encuentra aproximadamente a 20 millas al sur de Nashville y a unas 265 millas al este de Trumann.

Cuando los agentes interrogaron al hombre sobre su identidad y el motivo por el que se encontraba fuera del estado, descubrieron su posible conexión con la investigación por la desaparición de Montgomery en Arkansas.

Inicialmente fue detenido mediante una orden por fugitivo de la justicia.

Posteriormente, las autoridades de Arkansas presentaron los cargos de manipulación de evidencia física y abuso de cadáver.

Ray permanece recluido en la cárcel del condado de Williamson, en Tennessee, con una fianza fijada en $1 millón de dólares, mientras se tramita su extradición al condado de Poinsett, Arkansas.

La identidad y la causa de muerte siguen bajo investigación.

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