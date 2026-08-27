Sheinbum propone reforma constitucional para que aspirantes a la Presidencia renuncien a doble nacionalidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves una reforma constitucional para obligar a quienes tengan doble nacionalidad a renunciar a la extranjera antes de registrarse como candidatos a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, al considerar que deben tener como único interés el del Estado mexicano.

“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, debe ser solo mexicano”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana sostuvo que una persona con doble nacionalidad “es ciudadano de dos naciones distintas” y, por ello, “no está claro que su interés supremo sea el interés nacional”.

“Frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos”, aseveró.

La mandataria matizó que tener exclusivamente la nacionalidad mexicana tampoco garantiza que un gobernante no favorezca intereses extranjeros.

“Eso no quiere decir porque ha habido gobernantes mexicanos que no tienen doble nacionalidad que le abren la puerta a la injerencia extranjera. Pero por lo menos garantizar que no tengan otra nacionalidad, que no tengan otro interés más que el interés supremo de México”, expresó.

La propuesta llega en un contexto de recurrentes tensiones entre México y Estados Unidos por las advertencias de Washington sobre posibles acciones contra los carteles mexicanos y los señalamientos de Sheinbaum contra cualquier forma de intervención o injerencia extranjera en asuntos internos del país.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Isaac Esquivel | EFE

Renuncia antes de la candidatura

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa busca modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relativos a los requisitos para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

Alcalde señaló que el artículo 32 reserva actualmente los cargos que requieren ser mexicano por nacimiento a quienes tengan esa calidad y “no adquieran otra nacionalidad”, pero advirtió que esa formulación deja dudas sobre quienes ya poseen una segunda nacionalidad.

“Esta redacción genera un vacío que ha dado lugar a confusiones interpretativas”, afirmó.

La reforma establecería que para aspirar a esos cargos será necesario “no tener ni adquirir otra nacionalidad” y, en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato.

“Si uno tiene doble nacionalidad y quiere ser gobernador, antes de inscribirse a la candidatura por el partido político o como independiente debe renunciar a su otra nacionalidad”, enfatizó Sheinbaum.

Una vez aprobada la reforma constitucional, el Ejecutivo propondrá modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento de renuncia ante México y el otro país.

La iniciativa, elaborada por Alcalde y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia y expresidente de la Suprema Corte, será enviada este jueves al Congreso. EFE

Sigue leyendo:

· Embajador estadounidense, Ronald Johnson, dice que la lucha contra el narcotráfico entre México y EE.UU. “debe unirnos, no dividirnos”

· Sheinbaum dice que es “absolutamente falso” presunto operativo de la CIA en centro de México reportado por CNN

· Sheinbaum confirma que Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, cuenta con protección ante “algún riesgo”