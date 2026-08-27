Trump asegura que Putin no atacará territorio de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Rusia “no va a atacar” territorio de la OTAN, al desestimar reportes de prensa según los cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa. Trump señaló que ha tenido “buenas conversaciones” con el líder ruso Vladimir Putin. “No va a atacar territorio de la OTAN”, enfatizó.

A preguntas de periodistas en el Despacho Oval, el mandatario declinó comentar la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe. Según medios, esta pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirle de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en medio de evaluaciones de inteligencia que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN.

El Wall Street Journal, por ejemplo, publicó que Putin podría desafiar a la OTAN con un “ataque limitado” los próximos días.

El Kremlin negó esta misma jornada que Rusia contemple atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a las naciones europeas de defender una política agresiva hacia Moscú. “Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Días antes de la invasión a Ucrania, Moscú negaba los reportes de inteligencia que hablaban de un ataque inminente.

Europa, “interés fundamental” para Washington

En tanto, el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Elbridge Colby, reafirmó el compromiso de su país con la defensa colectiva de la OTAN y aseguró que Europa continúa siendo de “interés fundamental” para Washington. Colby elogió, además, el progreso que en los últimos años están realizando los aliados europeos a la hora de asumir una responsabilidad en la defensa de Europa y el apoyo a Ucrania.

“Hemos pasado de una situación muy distinta hace un par de años, a una en la que mantenemos conversaciones concretas y prácticas sobre cómo avanzar juntos en un mundo donde Europa, un continente obviamente muy próspero, puede asumir, y de hecho está asumiendo, la responsabilidad principal de su propia defensa convencional”, indicó.

Por su parte, los servicios de inteligencia europeos no disponen de indicios sobre un posible ataque militar ruso contra los países europeos miembros de la OTAN, declaró un alto funcionario europeo bajo condición de anonimato.