Trump plantea cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico por “océano América”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este jueves que se está planteando cambiar el nombre al océano Atlántico o Pacífico para denominar a alguno de los dos como “océano América”.

“Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos“, afirmó Trump en un acto en el Despacho Oval en el que firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como lago América.

A preguntas de los periodistas sobre la nueva denominación del lago que comparten Estados Unidos y Canadá, Trump recordó que ya había renombrado el golfo de México, como golfo de América, tras una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, el mismo día que llegó a la Casa Blanca.

“Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago“, explicó el mandatario que no dudó en ampliar sus aspiraciones a alguno de los dos océanos que bañan Estados Unidos.

Las órdenes para el cambio de denominación sólo afectan a los registros y documentos federales estadounidenses, sin ninguna vinculación fuera del ámbito oficial de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de EE.UU. Crédito: AP

Si al comienzo del mandato del republicano fue México el país vecino que vio afectada su nomenclatura geográfica, ahora le ha tocado el turno a Canadá, con el que Trump se ha enzarzado en una guerra comercial.

“Sobre el cambio a ´lago de América´ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo“, aseguró el mandatario que ya había lanzado la amenaza sobre el lago Ontario este martes a través de las redes sociales.

La “nueva” denominación de Trump llega en plena escalada en las diferencias arancelarias con Canadá.

La tensión entre los dos aliados históricos llegó a su punto más alto el fin de semana, cuando entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington, ante lo que Carney prometió responder “dólar por dólar” con represalias que se aplicarán a partir del 8 de septiembre.

Trump además amenazó este lunes con aumentar al 50 % los aranceles sobre todos los vehículos, partes y acero provenientes del país vecino a partir del 1 de enero de 2027.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el republicano ha hecho continuas referencias a Canadá como el “estado 51” de Estados Unidos, algo que el Gobierno canadiense rechaza categóricamente. EFE

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