Amortiguadores gastados, el problema que puede terminar en más reparaciones

Un auto puede seguir funcionando con normalidad aunque sus amortiguadores ya no estén haciendo bien su trabajo. El conductor incluso puede acostumbrarse a ciertos rebotes, ruidos o movimientos sin imaginar que la suspensión está empezando a generar otros problemas.

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La situación merece atención porque los amortiguadores tienen una tarea clave en el comportamiento del vehículo.

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Cuando pierden capacidad para controlar los movimientos de la carrocería y las ruedas, otras piezas comienzan a recibir esfuerzos adicionales.

Los neumáticos suelen ser los primeros en sufrir

Uno de los efectos más fáciles de identificar aparece en los neumáticos. Si la suspensión permite que una rueda rebote constantemente, el contacto con el pavimento deja de ser uniforme y la banda de rodadura comienza a desgastarse de manera irregular.

Ese deterioro puede aparecer como pequeños hundimientos y elevaciones conocidos como “cupping”. Además de reducir la vida útil del neumático, puede producir ruido, vibraciones y una sensación poco estable al circular por carretera.

Cambiar los neumáticos sin solucionar el problema de fondo tampoco garantiza que el desgaste desaparezca. Si los amortiguadores continúan trabajando de manera deficiente, las llantas nuevas pueden terminar presentando el mismo patrón irregular.

El Toyota GR Yaris Type 26. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La suspensión empieza a recibir más castigo

Los amortiguadores ayudan a controlar las fuerzas producidas cada vez que el vehículo pasa por un bache, una junta del pavimento o un reductor de velocidad. Cuando pierden eficacia, esas oscilaciones duran más y pueden transmitirse al resto de la suspensión.

Bujes, rótulas, terminales de dirección, brazos de control y soportes pueden quedar expuestos a movimientos y cargas adicionales. Con el tiempo pueden aparecer ruidos, holguras, problemas de alineación y una dirección menos precisa.

Ahí es donde una reparación relativamente sencilla puede convertirse en una factura mayor. Lo que inicialmente parecía un cambio de amortiguadores puede terminar involucrando otros componentes que también sufrieron las consecuencias del desgaste.

El frenado también puede verse afectado

La preocupación más importante no está solamente en el bolsillo. Un neumático necesita mantenerse en contacto con el pavimento para aprovechar correctamente la capacidad de frenado del vehículo.

Cuando una rueda pierde contacto de forma momentánea debido a rebotes excesivos, el comportamiento del auto puede empeorar durante una frenada. Algunas referencias citadas en el texto original señalan aumentos de hasta 20% en la distancia de frenado y diferencias de hasta 7.6 metros sobre pavimento seco.

Conocimos el Volkswagen Atlas 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

También hay señales que pueden llamar la atención del conductor. Si el frente del auto se hunde demasiado al frenar, la carrocería rebota después de pasar un bache o el vehículo se inclina demasiado en una curva, conviene revisar la suspensión.

¿Cada cuánto hay que revisar los amortiguadores?

No existe una cifra universal para determinar cuánto duran. El peso del vehículo, la calidad de las vías, la carga habitual y la forma de conducir influyen directamente en su desgaste.

Como referencia, una revisión de la suspensión cada 20,000 km puede ayudar a detectar fugas, daños y otros síntomas antes de que el problema avance. El reemplazo puede ser necesario entre 65,000 y 90,000 km, aunque el diagnóstico debe hacerse según las condiciones reales de cada vehículo.

Cambiar los amortiguadores cuando realmente lo necesitan no es solamente una cuestión de comodidad. Mantenerlos en buen estado ayuda a proteger los neumáticos, conservar una dirección más precisa y reducir el desgaste innecesario de otros componentes.

Y hay una razón todavía más importante para no dejar pasar las señales. Una suspensión que trabaja correctamente permite que los neumáticos mantengan un contacto más consistente con el camino, algo fundamental cuando llega el momento de frenar o reaccionar ante una situación inesperada.

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