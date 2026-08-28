Cae en Jalisco “La Tía” y otros 4 traficantes de personas que operaban túneles en la frontera con EE.UU.

Fuerzas federales detuvieron en Jalisco a cinco integrantes de una célula delictiva vinculada con “La Nueva Empresa”, entre ellos Ana Florella Fragoso Ramos, alias “La Tía” o “Flor”, señalada por las autoridades como presunta líder del grupo.

El operativo se realizó de manera simultánea en los municipios de Zapopan y Tonalá, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres órdenes de cateo.

De acuerdo con los reportes, la célula estaría relacionada con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes, particularmente en una ruta que tendría como punto de operación Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia Estados Unidos.

En Jalisco, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron tres cateos en Tonalá y Zapopan, donde detuvieron a cinco personas, entre ellas Ana “N”, alias “La Tía”, identificada como líder de una célula delictiva.



Los detenidos están relacionados con delitos de? pic.twitter.com/lUbAnoTK8b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026

Uno de los elementos señalados en las investigaciones es el uso de túneles en Ciudad Juárez para facilitar el traslado de migrantes hacia territorio estadounidense. Esta actividad habría formado parte de las operaciones de la célula atribuida a “La Nueva Empresa”.

La captura de “La Tía” representa un golpe a una estructura que, según las autoridades, mantenía actividades criminales diversificadas.

La detención fue parte de los operativos federales contra organizaciones criminales que operan en Jalisco y otras entidades del país.

En este caso, la investigación también pone el foco en las redes dedicadas al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, particularmente aquellas que utilizan infraestructura clandestina en la zona fronteriza.

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