El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 28 de agosto indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 88% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:59 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:44 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 82 y los 90 grados Fahrenheit (28 y 32 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 56%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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