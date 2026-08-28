Horóscopo de hoy para Géminis del 28 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Regálate una mañana para estudiar, planificar un viaje o acercarte a conocimientos que amplíen tu mirada. Hacia la tarde, un toque de gracia podría acercarte oportunidades laborales importantes. Tu inspiración te ayudará a desenvolverte con acierto en el ámbito profesional.

Horóscopo de amor para Géminis

Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Géminis

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraGéminis

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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