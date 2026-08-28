Horóscopo de hoy para Leo del 28 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Alguien te sorprenderá con su originalidad y despertará tu curiosidad. Más tarde sentirás deseos de entregarte plenamente a la intimidad con tu pareja. Crea un ambiente sugerente en tu alcoba y deja que la imaginación abra espacio a nuevas fantasías compartidas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending