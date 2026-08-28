Horóscopo de hoy para Leo del 28 agosto de 2026

Alguien te sorprenderá con su originalidad y despertará tu curiosidad. Más tarde sentirás deseos de entregarte plenamente a la intimidad con tu pareja. Crea un ambiente sugerente en tu alcoba y deja que la imaginación abra espacio a nuevas fantasías compartidas.

Horóscopo de amor para Leo Pasar tiempo con tu pareja, te permite cementar vínculos del amor ya existentes, generando un factor de calidez positivo. Si eres soltero entiendes intuitivamente como impresionar, haciendo a los demás el foco de atención. Con confianza los haces conscientes de tu encanto y manera atenta que ellos encuentran tan atractiva.

Horóscopo de dinero para Leo El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.