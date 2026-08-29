Horóscopo de hoy para Géminis del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El eclipse traerá cambios que modificarán la manera en que organizas tus responsabilidades profesionales. Será importante equilibrar las exigencias laborales con el factor humano. Tu familia podrá brindarte el apoyo necesario para adaptarte a nuevas circunstancias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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