Horóscopo de hoy para Tauro del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El eclipse renovará tu manera de participar en grupos y proyectos colectivos. Tu empatía facilitará nuevos lazos sociales, aunque será necesario actualizar la forma en que aportas al bienestar común. Exprésate con humildad y encontrarás nuevas maneras de conectar con los demás.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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