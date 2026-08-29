Horóscopo de hoy para Tauro del 29 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

El eclipse renovará tu manera de participar en grupos y proyectos colectivos. Tu empatía facilitará nuevos lazos sociales, aunque será necesario actualizar la forma en que aportas al bienestar común. Exprésate con humildad y encontrarás nuevas maneras de conectar con los demás.

Horóscopo de amor para Tauro

El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraTauro

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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