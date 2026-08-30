La escasez de ganado dispara el precio de la carne mientras Trump busca abaratarla

De acuerdo con datos presentados recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), en los últimos meses los hogares estadounidenses se han estado enfrentando a precios de la carne de res más altos, los cuales registraron un aumento de hasta 11.8% interanual, esto debido a varios factores, pero principalmente la escasez de ganado, haciendo que la oferta cayera a mínimos históricos en medio de una elevada demanda.

Actualmente, los ganaderos estadounidenses se están enfrentando a una de las mayores pérdidas de ganado en los más de 75 años, ya que, según cifras del Departamento de Agricultura, a comienzos de este año se contabilizaron tan solo 86,2 millones de cabezas de ganado vacuno en comparación con los 94,7 millones registrados en 2019.

Pero datos de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, una asociación comercial del sector agrícola, muestran que, durante el mes de julio, el número de cabezas de ganado vacuno en el país se redujo a 28,5 millones, alcanzando un mínimo histórico para ese mes.

Es por esa razón que este viernes, a través de su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de los aranceles a las importaciones de carne de res a Estados Unidos. Con este ajuste se permitirá la entrada durante 90 días de al menos 300,000 toneladas métricas de carne sin aranceles por exceso de cuota, y permitiendo que se venda un 25% por debajo de su valor actual.

En este sentido, el mandatario expresó que “este acuerdo reducirá los precios para los estadounidenses al tiempo que dará espacio para que nuestro gran hato de ganado vacuno vuelva a crecer”, dijo.

Aunque la decisión del Ejecutivo tiene el propósito de cubrir la demanda y abaratar los precios, hay opiniones divididas sobre este tema, ya que muchos consideran que esta no es la mejor manera de solucionar el problema de la escasez, que en parte tiene su origen en la fuerte sequía que atraviesa el país en algunos estados.

Para Colin Woodall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne, el plan de Trump es “decepcionante”, señalando que “inundar el mercado con carne de res subsidiada por el gobierno y a precios inferiores a los del mercado no es la manera de reconstruir el hato ganadero estadounidense”, dijo.

Asimismo, Zippy Duvall, presidente de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, considera que el plan del mandatario aumentará las importaciones hasta un 60% en los próximos 3 meses. “La creciente dependencia de los alimentos importados podría, en última instancia, elevar aún más los precios de los alimentos y aumentar nuestra seguridad alimentaria en otros países. Instamos al presidente a que reconsidere seriamente su plan”, señaló.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) expresó que esta medida tomada por el presidente Donald Trump beneficiará a los consumidores con precios más asequibles, además de las reducciones a las regulaciones para los agricultores y ganaderos, lo que reconstruirá el suministro de ganado en el país.

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