Bebé de 9 meses muere tras ser atropellado por una conductora sin licencia en Nueva Jersey

Una familia se dirigía por el estacionamiento de una tienda de comestibles kosher en Nueva Jersey cuando un vehículo las embistió. El impacto dejó muerto a un bebé de apenas nueve meses y provocó heridas a su madre y a su hermana de 5 años.

Las autoridades acusan a una joven de 20 años que, según los fiscales, nunca había obtenido una licencia de conducir en Nueva Jersey ni en ningún otro estado.

El atropello ocurrió alrededor de las 11:55 a.m. del viernes en el estacionamiento de la tienda de comestibles kosher NPGS, en Jackson Township, de acuerdo con la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean.

La víctima mortal fue identificada por YNet como Yitzhak Rosenberg, un bebé de nueve meses.

Su madre, Golda Chana, y su hija de 5 años, Rachel, también fueron alcanzadas por el vehículo y trasladadas al Jersey Shore University Medical Center. Ambas permanecían hospitalizadas en condición estable, según la información proporcionada por las autoridades.

La acusación contra la conductora

La conductora, identificada como Maria Cobon Guzman, de 20 años, enfrenta varios cargos relacionados con el atropello.

Los fiscales la acusan de homicidio involuntario, conducir un vehículo sin haber obtenido nunca una licencia válida mientras estaba involucrada en un accidente automovilístico fatal y dos cargos de asalto con vehículo.

Según la investigación, Cobon Guzman conducía un Ford Fusion cuando ocurrió el atropello en el estacionamiento.

Las autoridades también acusaron a Ariadna Lazaro-Flores, de 22 años, residente de Toms River, de permitir que Cobon Guzman condujera pese a saber que no tenía una licencia válida.

Lazaro-Flores enfrenta un cargo por presuntamente involucrarse deliberadamente en una conducta que creó un riesgo sustancial de muerte para otra persona.

Ambas mujeres fueron detenidas en el lugar de los hechos y permanecen en la cárcel del condado de Ocean mientras esperan una audiencia de detención.

Una tragedia en un estacionamiento

La investigación preliminar señala que la familia se encontraba en el estacionamiento de NPGS cuando fue atropellada.

El bebé de nueve meses sufrió heridas que resultaron mortales. Los equipos de emergencia trasladaron a los tres miembros de la familia al hospital, pero Yitzhak Rosenberg murió posteriormente.

Su madre y su hermana de 5 años sobrevivieron al impacto y permanecían bajo atención médica en condición estable.

El caso ha puesto el foco en las circunstancias que llevaron a una persona que, de acuerdo con los fiscales, nunca había obtenido una licencia de conducir a estar al volante del vehículo.

La acusación contra Lazaro-Flores también se centra en ese punto: los investigadores sostienen que ella sabía que CobonGuzman no tenía autorización para conducir y aun así le permitió manejar el Ford Fusion.

Las dos mujeres permanecen detenidas

Cobon Guzman y Lazaro-Flores fueron llevadas bajo custodia después del incidente y permanecen detenidas en el Ocean County Jail.

Las dos deberán comparecer ante un juez para una audiencia de detención mientras continúa la investigación.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre otros factores que pudieran haber contribuido al atropello.

Tampoco se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el impacto ni sobre la relación entre las dos acusadas.

La investigación permanece abierta.

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