Estos 2 signos del zodiaco son los menos compatibles en el amor

Hay parejas que se atraen precisamente porque son diferentes, pero esa misma distancia puede convertirse en uno de los principales obstáculos cuando llega el momento de construir una relación estable. Dentro de la astrología, Tauro y Sagitario representan una de esas combinaciones en las que la química puede ser intensa, aunque las necesidades emocionales, los ritmos de vida y la manera de entender el compromiso pueden generar fuertes choques.

La diferencia entre ambos signos comienza en su propia naturaleza. Tauro es un signo de tierra fijo, relacionado con la estabilidad, el placer, la seguridad y el disfrute de aquello que puede construir y conservar. Sagitario, en cambio, pertenece al elemento fuego y está asociado con la aventura, la libertad, el movimiento y la búsqueda constante de nuevas experiencias.

Esta mezcla puede resultar muy atractiva al principio. El Toro puede sentirse fascinado por la espontaneidad y el espíritu aventurero del Arquero, mientras que Sagitario puede encontrar irresistible la sensualidad, la seguridad y la capacidad de Tauro para disfrutar de los placeres de la vida. Sin embargo, cuando la relación exige acuerdos y compromiso, esas mismas diferencias pueden convertirse en un problema.

Dos formas completamente distintas de entender una relación

El astrólogo Evan Nathaniel Grim, de Inner Worlds Astrology, resume una de las principales diferencias entre estos signos al señalar que Sagitario disfruta hablar sobre grandes ideas, mientras que Tauro puede considerar que conversar demasiado no siempre es necesario.

La diferencia no significa necesariamente que uno de los dos tenga razón y el otro esté equivocado. El problema aparece cuando cada integrante espera que el otro funcione de la misma manera.

Tauro busca estabilidad, comodidad y previsibilidad. Le gusta saber dónde está parado y construir relaciones que puedan sostenerse con el tiempo. Puede disfrutar de una rutina placentera, de los pequeños lujos y de aquellas experiencias que le permiten sentirse seguro.

Sagitario necesita algo muy diferente. El Arquero busca libertad, movimiento y experiencias nuevas, y puede sentirse incómodo cuando una relación comienza a imponer demasiadas reglas o restricciones.

Por eso, lo que para Tauro representa seguridad puede ser interpretado por Sagitario como una limitación. Y aquello que para Sagitario significa libertad puede ser percibido por Tauro como falta de compromiso.

Tauro quiere construir mientras Sagitario quiere explorar

Uno de los principales puntos de conflicto aparece cuando ambos comienzan a pensar en el futuro. Tauro suele avanzar lentamente, pero cuando toma una decisión sentimental puede buscar una relación sólida, con estabilidad emocional y acuerdos claros. El signo de tierra necesita sentir que existe una base sobre la cual construir.

Sagitario, por el contrario, puede sentirse más cómodo dejando espacio para que las cosas evolucionen. Su espíritu aventurero lo lleva a experimentar, viajar, cambiar de planes y buscar constantemente nuevos horizontes.

Esta diferencia puede generar una dinámica complicada. Tauro puede interpretar la actitud de Sagitario como falta de interés, mientras que Sagitario puede sentir que Tauro intenta establecer demasiadas reglas.

Incluso en cuestiones cotidianas pueden aparecer diferencias. Tauro puede estar pensando en cuál será el próximo restaurante para disfrutar de una buena comida, mientras Sagitario puede estar más interesado en discutir una nueva idea, planear un viaje o decidir cuál será la próxima aventura.

La atracción puede existir, pero mantenerla a largo plazo requiere que ambos comprendan que sus necesidades son diferentes.

Venus contra Júpiter: el origen astrológico del choque

La incompatibilidad también puede analizarse desde los planetas que gobiernan a cada signo. Tauro está regido por Venus, planeta relacionado con el amor, el placer, la belleza, los valores personales y aquello que una persona considera valioso. Esta influencia hace que el signo tenga una relación muy fuerte con los sentidos y con la búsqueda de bienestar.

Sagitario está gobernado por Júpiter, planeta asociado con la expansión, el conocimiento, la aventura, la filosofía y el deseo de ir siempre un poco más lejos.

La diferencia es evidente. Venus busca disfrutar y conservar aquello que considera valioso, mientras que Júpiter quiere expandirse y experimentar.

En una relación, esto puede traducirse en dos necesidades diferentes: Tauro quiere sentirse seguro y Sagitario quiere sentirse libre.

Cuando ambas necesidades no encuentran un punto de equilibrio, la relación puede convertirse en una lucha constante entre estabilidad y aventura.

El compromiso puede ser el punto más delicado

Otro de los aspectos que la astrología suele destacar en esta combinación es la manera en que ambos signos entienden la lealtad y el compromiso.

Tauro suele valorar profundamente la fidelidad y la seguridad emocional. Cuando decide comprometerse, espera que la otra persona respete los acuerdos establecidos y mantenga una actitud coherente.

Sagitario, en cambio, necesita sentir que conserva su independencia incluso cuando está dentro de una relación. No necesariamente significa que no pueda comprometerse, pero sí que puede resistirse cuando percibe que el vínculo limita demasiado su autonomía.

Por eso, uno de los grandes desafíos de esta pareja es establecer límites que no se conviertan en una jaula para Sagitario ni en una fuente de inseguridad para Tauro.

Si no consiguen hablar de estas diferencias, la relación puede entrar rápidamente en un círculo de reclamos, distancia y frustración.

Cher y Gregg Allman: una pareja marcada por las diferencias

La historia de Cher, Tauro, y Gregg Allman, Sagitario, suele utilizarse como ejemplo de una combinación sentimental marcada por personalidades muy diferentes.

Allman tuvo cinco matrimonios y, al hablar de sus relaciones fallidas, reconoció que en varias ocasiones sintió que sus parejas querían cambiarlo.

La frase refleja uno de los conflictos que pueden aparecer en esta combinación: Sagitario necesita sentir que puede ser fiel a su propia naturaleza, mientras Tauro puede buscar modificar aquellas conductas que considera incompatibles con una relación estable.

La dinámica puede generar una situación en la que uno pide mayor compromiso y el otro siente que está perdiendo libertad.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock también tuvieron un vínculo complejo

Otra pareja formada por estos signos fue Kelly Clarkson, Tauro, y Brandon Blackstock, Sagitario.

Ambos se separaron en 2020 y el divorcio estuvo acompañado por disputas relacionadas con cuestiones económicas y patrimoniales.

El caso muestra que, más allá de la compatibilidad astrológica, una relación puede atravesar conflictos de múltiples tipos. Las diferencias entre los signos pueden utilizarse como una lectura simbólica de determinadas dinámicas, pero no explican por sí solas el final de una pareja.

En este caso, las dificultades llegaron también al terreno de los acuerdos económicos y las cuestiones relacionadas con la separación.

Channing Tatum y Zoë Kravitz: otra historia entre tierra y fuego

La lista también incluye a Channing Tatum y Zoë Kravitz, otra pareja formada por signos de tierra y fuego.

Desde su separación, ambos continuaron sus caminos sentimentales. Tatum comenzó una relación con la modelo Virgo Inka Williams, mientras Kravitz fue vinculada con Austin Butler, nacido bajo el signo de Leo.

La comparación resulta interesante desde la astrología porque muestra cómo las diferencias elementales pueden generar dinámicas muy distintas.

Tierra y fuego pueden atraerse intensamente, pero necesitan aprender a manejar sus ritmos. La tierra busca seguridad y permanencia, mientras el fuego necesita entusiasmo, movimiento y espacio para expresarse.

¿Tauro y Sagitario están destinados a fracasar?

No necesariamente. La astrología puede señalar tendencias y diferencias, pero no determina por sí sola el éxito o el fracaso de una relación.

Tauro y Sagitario pueden sentirse profundamente atraídos justamente porque cada uno posee características que al otro le resultan fascinantes. El Toro puede aportar estabilidad, sensualidad y paciencia, mientras el Arquero puede introducir aventura, espontaneidad y nuevas experiencias.

El problema aparece cuando intentan cambiarse mutuamente.

Si Tauro comprende que amar no significa controlar y Sagitario entiende que comprometerse no significa perder libertad, ambos pueden encontrar un punto medio.

La compatibilidad, entonces, no depende únicamente del signo solar. También entran en juego la carta natal completa, Venus, Marte, la Luna, el ascendente y las experiencias personales de cada integrante de la pareja.

Por eso, aunque Tauro y Sagitario pueden ser considerados una combinación desafiante dentro del zodíaco, la atracción entre ambos puede ser fuerte y significativa. El verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre dos necesidades que parecen opuestas: la seguridad que busca Tauro y la libertad que necesita Sagitario.

Sigue leyendo: