Mujer de Carolina del Sur apuñaló 11 veces a un conductor de Lyft y le robó el auto

Una mujer de 22 años de Carolina del Sur permanecerá detenida sin fianza después de ser acusada de apuñalar 11 veces a un conductor de Lyft y escapar en su vehículo tras solicitar un servicio de transporte en abril, de acuerdo con las autoridades.

Naziyha La’Nay Weatherall solicitó un Lyft el 22 de abril desde un complejo de apartamentos del condado de Greenville. Cuando el conductor llegó, Weatherall se habría acercado a él y lo habría atacado con un cuchillo, provocándole 11 heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, según los fiscales.

Después del ataque, la mujer presuntamente tomó el vehículo y huyó.

El conductor fue localizado posteriormente cerca de la intersección de Haywood Road y East North Street, donde presentaba heridas graves. Fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Weatherall enfrenta cargos por secuestro de vehículo con lesiones corporales y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento, según los registros de la cárcel del condado de Greenville.

Durante una audiencia celebrada el viernes, los fiscales expusieron detalles del supuesto ataque mientras la familia del conductor habló sobre las consecuencias que ha enfrentado desde entonces.

“Él simplemente estaba trabajando”

La esposa del conductor compareció ante el tribunal en representación de su esposo, quien, más de cuatro meses después del ataque, todavía enfrenta consecuencias físicas y emocionales.

Según su familia, el hombre pasó un período en cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas y, aunque ha logrado recuperarse físicamente, el episodio dejó profundas secuelas emocionales.

“La conducta alegada fue extremadamente violenta”, dijo la esposa ante el tribunal. Añadió que su esposo fue atacado “vehementemente con un cuchillo”, lo que provocó las 11 heridas.

La mujer subrayó que su esposo no estaba buscando ningún enfrentamiento cuando ocurrió el ataque.

“Lo que más nos preocupa es que esto ocurrió mientras mi esposo simplemente estaba trabajando. No estaba buscando ninguna confrontación; estaba prestando un servicio a una persona”, afirmó.

La familia también expresó preocupación por la seguridad de otros conductores que trabajan para plataformas de transporte.

“Si este nivel de violencia puede ocurrirle a alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo, nos preocupa el riesgo potencial para otras personas de nuestra comunidad”, señaló.

El conductor no acudió personalmente a la audiencia debido a que continúa afectado emocional y mentalmente por lo ocurrido.

La defensa alega una grave crisis de salud mental

Los abogados de Weatherall no negaron la gravedad del ataque, pero pidieron al tribunal considerar el estado mental de la joven en el momento de los hechos.

La defensa sostuvo que Weatherall no tenía antecedentes penales y que atravesaba una crisis grave de salud mental, durante la cual habría experimentado alucinaciones frecuentes y severas.

Según sus abogados, la mujer padecía esquizofrenia y se encontraba en un estado de extrema alteración cuando ocurrió el incidente.

La defensa explicó que Weatherall había solicitado el Lyft porque supuestamente pretendía dirigirse a una estación de policía para denunciar algo que creía que estaba ocurriendo.

Su madre incluso habría llamado previamente a la estación para informar que su hija se dirigía allí.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado defensor, la crisis se agravó durante ese proceso.

La defensa afirmó que Weatherall estaba convencida de que era víctima de trata de personas y que se encontraba en peligro, lo que habría provocado que entrara en pánico.

Sus abogados señalaron que desde entonces ha recibido medicación y que actualmente se encuentra estable y competente.

No obstante, argumentaron que las declaraciones y percepciones que tuvo durante el episodio deben ser consideradas para determinar su responsabilidad y estado mental en el momento del ataque.

La madre pidió que le concedieran libertad

La madre de Weatherall también acudió al tribunal y realizó una petición emocional para que su hija pudiera salir bajo fianza y recibir tratamiento especializado.

La defensa había solicitado que se le permitiera quedar en libertad para que su familia y una trabajadora social pudieran gestionar su ingreso a un centro dedicado al tratamiento de salud mental.

La madre de la acusada también se disculpó ante la familia del conductor. “Ella no es una criminal. Nunca, nunca, nunca lastimaría a alguien así”, afirmó.

La mujer reconoció al mismo tiempo el sufrimiento de la familia del conductor.

“Entiendo el lado de la familia, realmente lo entiendo, porque todos estamos sufriendo”, agregó.

Los fiscales, sin embargo, insistieron en la gravedad de las acusaciones y en el peligro que, según ellos, Weatherall podría representar.

Seguirá detenida mientras se realiza una evaluación psicológica

El juez rechazó la solicitud de libertad bajo fianza y ordenó que Weatherall permanezca detenida mientras se realiza una evaluación psicológica el próximo mes.

La acusada permanecerá en prisión hasta entonces.

Además de los cargos por secuestro de vehículo con lesiones y posesión de un arma durante un delito violento, Weatherall enfrenta un cargo de intento de asesinato, según la información proporcionada sobre el caso.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades y los especialistas evalúan su estado mental al momento del ataque.

Lyft se pronunció sobre el incidente ocurrido el 22 de abril y aseguró que el bienestar del conductor era su prioridad. La empresa señaló que estaba brindando apoyo al trabajador y a su familia y colaborando con las autoridades.

La compañía también informó que las cuentas de los pasajeros involucrados fueron eliminadas permanentemente.

Por ahora, el conductor continúa recuperándose de las consecuencias de un ataque que, según su familia, ocurrió mientras simplemente cumplía con su trabajo.

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