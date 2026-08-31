Mujeres Extraordinarias Foundation celebró su décimo aniversario

Hace una década nació Mujeres Extraordinarias Foundation (MEF) con un firme y claro propósito: empoderar a las mujeres inmigrantes y a sus familias. Tras diez años de cumplir con creces su objetivo, el pasado 28 de agosto la organización celebró su aniversario con una cena de gala en un hotel de Norwalk, California. Durante el evento se reconoció el esfuerzo de cada una de sus integrantes y se rindió homenaje a los benefactores que han respaldado su trayectoria.

Comunión de esfuerzos entre políticos y líderes comunitarios

La gala fue también el escenario ideal para reflexionar sobre los principales logros que ha tenido la fundación y dar a conocer los planes para fortalecer y ampliar el alcance de los servicios que se han ofrecido hasta ahora en materia de educación, bienestar emocional y emprendimiento.

Al evento asistieron destacados líderes políticos y comunitarios, entre ellos el embajador Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles; el cónsul de Comunidades, Silvestre Orozco; el doctor José Fierro, superintendente de Cerritos College; Nandi Santana, representante del senador estatal de California, Bob Archuleta; Genesis Poma, representante de la asambleísta Blanca Pacheco; Jaime Lucero, empresario mexicano y presidente de Fuerza Migrante; Héctor Zavala Guzmán, director de la UNAM en Los Ángeles y Gregorio Luke, experto en arte y cultura de México y Latinoamérica.

La doctora Martha Esquivel, fundadora y presidenta durante cuatro años de MEF, recordó que, en 2016, decidió convocar a un grupo de mujeres inmigrantes mexicanas, como ella, para compartir sus historias. Durante esa convivencia fraternal identificaron que tenían mucho en común como el deseo de superarse y ayudar a los más vulnerables. “Fue así”, dice, “como decidimos unir fuerzas para visibilizar el poder de la mujer migrante y dimos vida a Mujeres Extraordinarias Foundation”.

Esquivel explicó que la labor de MEF se centra en dos áreas prioritarias: la salud psicoafectiva y el emprendimiento social. Para cumplir con este objetivo se han llevado a cabo numerosos diplomados, conferencias y programas educativos, culturales y cívicos. Agregó que, durante estos diez años, la Fundación ha contado con grandes aliados como Cerritos College, la Universidad de Guanajuato, el Consulado de México en Los Ángeles, la ciudad de Norwalk, Fuerza Migrante y una amplia red de empresarios altruistas.

El embajador Carlos González subrayó que “en estos diez años lo que ha creado MEF es una institución y lo más bonito de ello es que las instituciones sobreviven a las personas. Esto significa que, aunque los líderes van y vienen por diferentes circunstancias, lo importante es que haya siempre una generación de relevo”.

Apoyo a mujeres y sus familias en tiempos de crisis

Por su parte, Jaime Lucero, presidente de Fuerza Migrante, elogió los esfuerzos de MEF para apoyar a las mujeres y a sus familias. Destacó que, dados los tiempos difíciles que enfrenta la comunidad inmigrante en Estados Unidos, es urgente que quienes la integran se sacudan la inercia y unan fuerzas para lograr que se respeten sus derechos y construir un mejor futuro para todos.

Como una muestra más de su generosidad y del respaldo que siempre ha brindado a MEF, Lucero adquirió un cuadro de la reina Isabel II de Inglaterra que se subastó durante la gala.

A su vez, el doctor José Fierro, felicitó a MEF por su noble tarea a favor no solo de las mujeres inmigrantes sino de sus comunidades y de la sociedad en general. El superintendente de Cerritos College reafirmó su compromiso de seguir apoyando como socio a la fundación a través de programas educativos para servir de manera más eficiente a la comunidad.



Beatriz Ricartti, quien fue la segunda presidenta de MEF, aseguró que, entre los beneficios de pertenecer a esta organización están el desarrollar capacidades de empoderamiento y liderazgo, contar con una red de apoyo y educación, así como tener herramientas para afrontar el estrés y los retos migratorios.



Ricartti puntualizó que “una mujer extraordinaria no es una mujer perfecta, sino una persona común que reconoce su valor, transforma la adversidad en fortaleza y genera cambios positivos en su entorno”.



Contrario a lo que muchos piensan, Ricartti precisó que migrar no resta valor, puesto que “las raíces, la resistencia y la capacidad de transformación convierten la historia cotidiana de cada mujer migrante en algo verdaderamente extraordinario”.



Finalmente, Dora Sandoval, presidenta actual de MEF, expresó que uno de los mayores honores de su vida es estar al frente de esta institución que tiene la firme creencia de que toda mujer debe ser vista, apoyada y empoderada.



Sandoval dijo que, durante estos 10 años, MEF otorgó miles de dólares en becas para ayudar a mujeres a alcanzar sus sueños profesionales. La institución también organizó seis grandes conferencias a las que en total asistieron más de dos mil personas. “Esto eventos”, añadió, “se convirtieron en espacios de inspiración, aprendizaje, liderazgo y conexión”.



La presidenta reconoció, en especial, el apoyo que el doctor José Fierro ha brindado a MEF y agradeció el respaldo de cada simpatizante, voluntario, socio y amigo que ha acompañado a la fundación. “Su confianza nos ha permitido transformar vidas, fortalecer familias y construir un legado de esperanza. Esta noche celebramos el pasado con gratitud y miramos hacia los próximos diez años con fe renovada, valor y amor”, concluyó.





NOTA: Esta publicación fue también fue difundida en LatinoCalifornia, el 30 de agosto de 2026.