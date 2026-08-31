Nepal eleva a más de 4,200 la cifra de desaparecidos tras el alud mortal

Las devastadoras inundaciones cerca de la frontera con China han causado la muerte de al menos 903 personas en Nepal, mientras que la cifra de desaparecidos en el país se elevó drásticamente ha a 4,247, según informó este lunes la autoridad de gestión de desastres al entrar las labores de rescate en su sexto día.

Previamente, los medios estatales chinos confirmaron 16 fallecidos y 546 desaparecidos en el Tíbet tras el desastre del miércoles, lo que eleva el balance total a 919 muertos y 4,793 desaparecidos.

Nepal enterraba este lunes algunos de los cientos de cadáveres recuperados, mientras, familias desesperadas han abarrotado los centros de rescate y los hospitales en busca de sus familiares desaparecidos.

Otras se han enfrentado a la dura tarea de identificar cuerpos en morgues desbordadas.

Abrumadas por la cantidad de cuerpos y sin instalaciones de congelación adecuadas, las autoridades nepalíes se han visto obligadas a comenzar los entierros antes de completar el proceso de identificación.

Muestras de ADN

Los funcionarios dijeron que se tomaron muestras de ADN de los cuerpos para que las familias pudieran reclamarlos más adelante y realizar los ritos funerarios tradicionales.

Los familiares llegaron a los centros de identificación para mirar pantallas LED que mostraban fotografías de los cuerpos recuperados, cerrando a veces los ojos cuando el sombrío ejercicio los sobrepasaba.

Entre los desaparecidas, hay muchos turistas y peregrinos que se dirigían al sagrado monte Kailash, en la región autónoma china del Tíbet, así como 933 trabajadores de centrales hidroeléctricas.

Buscan a trabajadores de hidroeléctricas

El domingo, tropas e ingenieros del ejército nepalí perforaron entre los escombros en dirección a los trabajadores que se cree quedaron atrapados en un túnel del sitio hidroeléctrico, en el valle del río Himalaya, después de que lograran insertar con éxito una tubería en el túnel.

Los trabajadores que lograron salir describieron escenas espantosas del desastre.

La lluvia nocturna y la crecida del río también dificultaron las operaciones de rescate el domingo, llenando de agua la zona de excavación antes de que las condiciones mejoraran, informó el ejército nepalí.

El desastre fue causado por el colapso de un glaciar, que envió una pared de agua y escombros río abajo, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La crecida provocó la formación de grandes lagos, que los equipos de emergencia vigilaban de cerca ante los riesgos para sus operaciones.

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