Times Square reivindica aporte de inmigrantes ante endurecimiento migratorio de Trump

Una exposición fotográfica que destaca las contribuciones económicas, sociales y culturales de los inmigrantes abrió esta semana en Times Square, Nueva York, en momentos en que la administración de Donald Trump intensificó su política migratoria y las organizaciones defensoras de esta comunidad denunciaron un aumento de la estigmatización.

La muestra forma parte de la tercera edición de “New York Proud”, una campaña de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) que presenta retratos de inmigrantes que trabajan como obreros de la construcción, comerciantes, educadores, artistas, escritores, empresarios y profesionales de diferentes sectores.

Las fotografías, tomadas por el documentalista venezolano Oscar B. Castillo, permanecerán en Times Square hasta el 7 de septiembre y posteriormente serán exhibidas en otros puntos de El Bronx, Queens y Brooklyn. La iniciativa cuenta también con la participación de Photoville y Times Square Arts.

Times Square se convirtió en escaparate de las contribuciones económicas y culturales de los inmigrantes. Crédito: Ruth E. Hernández | EFE

El objetivo, explicaron los organizadores, es mostrar mediante historias personales la importancia de la población nacida en el extranjero para el funcionamiento cotidiano de Nueva York y contrarrestar los estereotipos que acompañan al debate migratorio.

“Los inmigrantes impulsan nuestra ciudad, nuestros negocios, las instituciones, desde la bodega de la esquina hasta la sala de emergencias más cercana”, afirmó a la agencia EFE Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Retratos de inmigrantes ocupan uno de los espacios más transitados de Times Square. Crédito: Ruth E. Hernández | EFE

Awawdeh sostuvo que la campaña busca mostrar a las personas que existen detrás de las cifras y de las discusiones políticas sobre inmigración.

“Invitamos a la gente a detenerse, mirar de cerca y ver a los inmigrantes como realmente son: nuestros vecinos, compañeros de trabajo, nuestros cuidadores, dueños de negocios, artistas, amigos y familiares”, señaló durante la presentación de la muestra.

La exposición se apoya en una realidad demográfica y económica particularmente visible en Nueva York. El informe “The Newest New Yorkers 2026”, publicado por la ciudad en junio, indicó que las personas nacidas en el extranjero representan aproximadamente el 38% de la población y el 43% de su fuerza laboral.

“New York Proud” reivindica el papel de la migración en la identidad de la ciudad. Crédito: Ruth E. Hernández | EFE

Además, cerca de dos terceras partes de los habitantes de Nueva York son inmigrantes o tienen al menos un padre nacido en otro país.

Su participación es especialmente elevada en algunos sectores. Los inmigrantes representan casi dos terceras partes de los aproximadamente 203,000 trabajadores de la construcción de la ciudad, según el mismo reporte.

Ese peso laboral aparece reflejado en las fotografías de “New York Proud”. La exposición incluye, entre otros protagonistas, a un taxista originario de Nepal, una bailaora de flamenco española, un obrero de la construcción colombiano, una familia procedente de Chad y la propietaria india de un restaurante.

También aparecen empresarios, escritores, poetas, cineastas y arquitectos, una selección con la que los organizadores pretenden mostrar la diversidad de actividades en las que participa la población inmigrante.

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