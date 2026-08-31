Una inundación repentina arrasó senderos y campamentos del Gran Cañón: hay un muerto y 14 desaparecidos

Una persona murió y al menos otras 14 permanecen desaparecidas o no han podido ser localizadas después de que una inundación repentina arrasara el fin de semana parte del Gran Cañón, en Arizona, destruyendo puentes, senderos e infraestructura y obligando a evacuar por aire a más de 60 personas.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) informó el domingo que recuperó el cuerpo de un hombre de 46 años cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. Su identidad no había sido divulgada mientras la Oficina del Médico Forense del Condado de Coconino investigaba el fallecimiento.

La emergencia comenzó alrededor de las 2:30 p.m. del sábado, cuando una fuerte crecida atravesó el área de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, dos zonas frecuentadas por excursionistas y mochileros.

Inicialmente, las autoridades estimaron que unas 20 personas estaban desaparecidas o no habían podido ser localizadas. Posteriormente, el NPS ajustó la cifra y señaló que al menos 14 personas podrían seguir desaparecidas o sin ser ubicadas.

Una pared de agua arrasó el área de campamento

La inundación tuvo consecuencias especialmente graves en Bright Angel Creek.

El NPS informó que prácticamente todos los puentes peatonales que atravesaban el arroyo fueron destruidos, lo que dejó incomunicadas varias zonas para quienes se desplazan a pie.

Videos difundidos después de la emergencia muestran grandes cantidades de lodo y escombros desplazándose por el agua. Entre los objetos arrastrados había árboles, estructuras y otros restos de infraestructura.

Erica Viola, quien se encontraba acampando en Bright Angel Campground junto con su esposo, Scott Svedin, relató que ella y otros excursionistas tuvieron que correr hacia un puente después de que los guardaparques ordenaran la evacuación.

“¡Corran, corran, corran!”, recordó Viola que gritaban algunas personas mientras intentaban escapar de la crecida.

La excursionista contó que unas 40 personas avanzaron por agua y lodo para intentar alcanzar un lugar seguro.

Una vez que llegaron al puente, dijo, una pared de agua de aproximadamente 15 pies atravesó el área de Phantom Ranch y destruyó los puentes sobre el arroyo.

Viola y Svedin aseguraron que observaron cómo la corriente arrastraba pertenencias y estructuras, entre ellas cabañas, parrillas, neveras portátiles e incluso una excavadora.

Viola también perdió gran parte de sus pertenencias durante la inundación.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y evacuación, las autoridades mantienen cerradas varias áreas del interior del Gran Cañón. Crédito: Parth Desai | AP

Continúa la búsqueda de excursionistas

Los equipos de emergencia desplegaron helicópteros para evacuar a personas atrapadas y buscar a quienes permanecían sin ser localizados.

El domingo, dos helicópteros del Servicio de Parques Nacionales y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron operaciones de búsqueda en el corredor del North Kaibab Trail y a lo largo del río Colorado, desde la desembocadura de Bright Angel Creek hasta Deer Creek Narrows.

Las autoridades pidieron ayuda al público para determinar quiénes podrían encontrarse desaparecidos.

El NPS solicitó información sobre excursionistas o mochileros que hayan estado el 29 de agosto en el corredor de Bright Angel Creek, así como sobre personas que tuvieran reservaciones para acampar en las zonas afectadas.

La búsqueda se mantiene mientras las autoridades intentan establecer con precisión cuántas personas se encontraban en el área cuando ocurrió la inundación.

Más de 60 personas fueron evacuadas

Al menos 62 personas fueron evacuadas por vía aérea desde Phantom Ranch y la parte baja del North Kaibab Trail.

Los evacuados fueron trasladados hacia Maswik Lodge Cafeteria, en el South Rim, donde la Cruz Roja estadounidense coordinaba asistencia.

El NPS señaló que las operaciones de evacuación y respuesta continuaban el domingo en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

La inundación también dañó la única tubería que abastece de agua a turistas y residentes dentro del parque.

Como consecuencia, el NPS anunció medidas importantes de conservación.

A partir del lunes, los visitantes no podrán pasar la noche en hoteles y alojamientos dentro del Gran Cañón. Las autoridades también pidieron a los residentes permanentes reducir su consumo de agua.

Los cierres afectan además a varios campamentos y senderos, sin que exista por ahora una fecha estimada para su reapertura.

“Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y sostenibilidad de los recursos hídricos”, señaló el parque.

Los puentes Black y Silver también permanecen cerrados, al igual que el acceso al río Colorado en el área afectada debido a la presencia de escombros.

Autoridades trabajan para determinar el alcance total de los daños provocados por la inundación. Crédito: Craig Sanderson | AP

Las autoridades advierten sobre nuevas tormentas

El peligro no había terminado el domingo. El NPS advirtió que el Gran Cañón podría recibir nuevas tormentas y lluvias intensas durante el domingo y el lunes, con riesgo de nuevas inundaciones repentinas, flujos de escombros y desprendimientos de rocas.

Las autoridades recomendaron tomar con extrema seriedad las alertas de inundaciones repentinas y evitar cañones, cauces, zonas bajas y otros lugares vulnerables durante las tormentas.

La advertencia es especialmente importante en un entorno como el Gran Cañón, donde una tormenta puede generar una crecida peligrosa incluso cuando el cielo se encuentra despejado en el lugar donde están los excursionistas.

La emergencia ocurrió aproximadamente un año después del incendio Dragon Bravo, que quemó una parte considerable de la cuenca superior de Bright Angel Creek.

Tras ese incendio, el Servicio de Parques Nacionales reconoció que existía un mayor riesgo de inundaciones y colocó medidores de corriente y otros sensores aguas arriba de Phantom Ranch para mejorar las alertas ante este tipo de fenómenos.

La geóloga Erica Byerly, del Centro de Monitoreo e Investigación del Gran Cañón del Servicio Geológico de Estados Unidos en Flagstaff, había advertido entonces sobre los riesgos para la infraestructura de Phantom Ranch.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, calificó las inundaciones de “devastadoras” y agradeció a los equipos de emergencia que participaron en las evacuaciones y en la búsqueda de las personas que aún no habían sido localizadas.

La supervisora del condado de Coconino, Lena Fowler, también agradeció a los rescatistas y pidió a la población actuar con rapidez ante las alertas.

“Las inundaciones repentinas pueden llegar de repente debido a la lluvia que cae a kilómetros de distancia”, advirtió.

La funcionaria recomendó consultar las alertas meteorológicas antes de salir, respetar las órdenes de evacuación y nunca caminar ni conducir a través de agua en movimiento.

“Si las condiciones empeoran, muévase inmediatamente a un terreno más alto y permanezca allí hasta que las autoridades indiquen que es seguro”, señaló.

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