Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 1 septiembre de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 1 septiembre de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 1 de septiembre de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Estarás rodeado de personas interesantes que despertarán tu deseo de compartir y vivir nuevas experiencias. Si estás en una relación, la pasión volverá a encenderse. Si estás soltero, podrías sentir un impulso por conquistar a alguien que llamará tu atención por su delicadeza.
Tauro
04/20 – 05/20
Aprovecha que habrá cooperación en tu día a día para hacer pausas durante la rutina y conectar con tu fuerza espiritual. Para que las cosas funcionen en armonía, será importante recordar que existe una fuente interior que te ayuda a recuperar energía cuando lo necesites.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu encanto personal estará muy visible y atraerás miradas dentro de tu círculo social. Pueden surgir competencias o diferencias por protagonismo. Comparte tu brillo sin olvidar que cada persona tiene su lugar. La cooperación será clave para fortalecer amistades y proyectos compartidos.
Cáncer
06/21 – 07/20
En tu trabajo asumirás desafíos que exigirán iniciativa y confianza. Tus decisiones personales tendrán peso y podrán abrir nuevas oportunidades. Aunque tu entorno familiar reclame más presencia, encontrarás comprensión. El impulso que nace de ti será clave para avanzar.
Leo
07/21 – 08/21
Conquistarás nuevos horizontes junto a alguien especial. Si estás en pareja, un viaje romántico puede renovar el vínculo y abrir nuevas experiencias. Si estás soltero, podrías conocer a alguien interesante en un viaje o durante una instancia de aprendizaje que amplíe tu visión.
Virgo
08/22 – 09/22
Es probable que aumentes tu capital gracias a una alianza con un socio agradable o que generes ingresos extras haciendo algo que disfrutas. No dudes en ser decidido al momento de movilizar recursos compartidos que pueden darte mayor poder de superación y fortalecer tu subsistencia.
Libra
09/23 – 10/22
Tu vida romántica recuperará movimiento y traerá sensaciones renovadas. Tu pareja podrá demostrarte cuánto le importas, si estás soltero recibirás una propuesta interesante. Valora lo que el otro aporta, pero también observa si ese encuentro está en sintonía con lo que deseas compartir.
Escorpio
10/23 – 11/22
No permanezcas demasiado quieto, aunque esta calma puede ayudarte a recuperar equilibrio. Aprovecha para cuidar tu salud, caminar y activar tu cuerpo con música. El movimiento será clave para despertar tu vitalidad y mejorar el funcionamiento de tu organismo en tus hábitos de vida.
Sagitario
11/23 – 12/20
La Luna te traerá la oportunidad de expresar tu creatividad y despertar la admiración de tus amigos. Podrías participar de una reunión donde haya baile, canto y alegría para celebrar junto a personas distinguidas. Llegó el momento de demostrar lo que sientes y expresar esa pasión por la vida.
Capricornio
12/21 – 01/19
Es posible que la influencia de alguien con estatus facilite un ascenso que marque un antes y un después para tu clan. Las circunstancias familiares requerirán decisiones firmes e intransferibles. Llegó la hora de asumir una mayor presencia en tu hogar y luchar por la superación de los tuyos.
Acuario
01/20 – 02/18
Alguien influirá positivamente en tu manera de pensar y te ayudará a comprender que no eres dueño de toda la verdad. El contacto con personas de otras culturas o que profesan diferentes religiones permitirá ampliar tu mirada. Mantente muy despierto e informado.
Piscis
02/19 – 03/20
Alégrate porque tu pareja, socio o alguna otra persona que te aprecia te dará un dinero extra. Considera estos nuevos ingresos como un regalo, pero también reconoce que tú eres fuerte por los recursos que tienes. Entre lo que recibes de otros y tu capacidad de lucha, nunca te faltará lo necesario.