Una cirugía cerebral inédita demuestra el potencial de la IA en tiempo real

Un paciente en el Reino Unido se ha convertido en la primera persona del mundo a la que se le extirpa un tumor cerebral con el uso de inteligencia artificial (IA) en tiempo real durante una intervención para salvarle la vista.

Rhys Hibbert, de 48 años, podría haber quedado ciego si no hubiera sido sometido a esta operación revolucionaria, llevada a cabo por cirujanos del hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, informaron médicos del hospital University College London.

Cómo ayudó la IA durante la operación

La herramienta de IA analizó la transmisión de video de la operación en tiempo real y asesoró a los cirujanos sobre cómo evitar vasos sanguíneos y nervios cerebrales cruciales, pero ocultos, lo que les permitió extirpar de forma segura la mayor parte del tumor.

El tumor no canceroso que le detectaron a Hibbert hace unos años crecía en la glándula pituitaria, situada en la base del cráneo.

Esta glándula produce hormonas vitales que intervienen en procesos como el crecimiento, el metabolismo y la regulación de la presión arterial y la temperatura, pero un aspecto crucial es que está cerca de los nervios ópticos que controlan la visión.

A medida que el tumor de Hibbert comenzó a presionar los nervios ópticos, su visión periférica se vio reducida.

Una tecnología pionera puesta a prueba por primera vez

El hospital llevaba tiempo utilizando esta tecnología como herramienta de investigación, pero esta operación realizada el pasado mayo marcó la primera vez que se empleaba en un paciente.

Hibbert, residente en el condado inglés de Bedfordshire, afirmó que ya ha podido volver a trabajar.

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FEW (EFE, The Guardian)