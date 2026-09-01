Muere un padre de Utah tras ser alcanzado por un rayo mientras hacía jet ski en Florida

Steve Matheson, un padre de cuatro hijos originario de Utah, murió después de ser alcanzado por un rayo mientras conducía una moto acuática frente a la costa de Florida.

El hombre, de 47 años, se encontraba en las inmediaciones de Fort De Soto Park, en St. Petersburg, cuando fue alcanzado por la descarga eléctrica alrededor de las 6:30 p.m. del sábado.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas, equipos de emergencia trasladaron a Matheson a un hospital. Sin embargo, murió posteriormente a causa de las lesiones sufridas.

Su muerte se produjo en medio de una serie de incidentes relacionados con rayos registrados en Florida durante los últimos días.

“La primera descarga puede ser la más peligrosa”

Robert Molleda, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que las primeras descargas eléctricas de una tormenta pueden representar un peligro especial debido a que las personas podrían no anticipar la rapidez con la que se desarrolla el fenómeno.

“Por lo general, las primeras descargas de rayos tienden a ser las más peligrosas porque las personas pueden no darse cuenta de lo que se avecina, incluso si el cielo empieza a verse oscuro y amenazante”, señaló Molleda a USA TODAY.

El meteorólogo advirtió además sobre la rapidez con la que pueden formarse las tormentas durante el verano.

“Las tormentas durante el verano se desarrollan muy rápidamente. Ese primer estruendo del trueno podría ser demasiado tarde”, agregó.

La advertencia cobra especial relevancia para quienes realizan actividades en el agua, donde la exposición a las tormentas eléctricas puede representar un riesgo considerable.

Su familia busca trasladar el cuerpo a Utah

Tras la muerte de Matheson, familiares y allegados crearon una campaña de GoFundMe para ayudar a su esposa, Abbie, y a sus cuatro hijos mientras enfrentan la pérdida.

April Beck, organizadora de la recaudación, explicó que parte de los fondos será destinada a cubrir los gastos para trasladar el cuerpo de Matheson de regreso a Utah.

La campaña describe al fallecido como “un hombre maravilloso, esposo devoto y padre amoroso”.

El mensaje destaca además la importancia que tenía su familia en su vida.

“Su familia era su mayor alegría y apreciaba cada momento que podía pasar con ellos. Era el tipo de esposo y padre que amaba profundamente, estaba plenamente presente y hacía de su familia el centro de su mundo”, señala el texto.

La campaña había recaudado más de $38,000 de una meta de $100,000, mientras numerosos conocidos expresaban su apoyo a la familia.

“Te extrañaremos, Steve. Siempre serás nuestro hermano del fútbol”, escribió uno de los colaboradores.

Otro mensaje dirigido a la familia señaló: “Los queremos muchísimo, Steve y Abbie. Espero tener la fuerza para vivir como tú. Te extraño y haremos todo lo posible para ayudar a tu familia”.

Tres muertes por rayos en Florida en menos de una semana

La muerte de Matheson se produjo después de otros incidentes mortales relacionados con rayos en Florida.

El 23 de agosto, Kenya Glasgow, de 31 años, y su hija de dos años fueron alcanzadas por un rayo en Margate. Ambas fueron encontradas en una acera después de la descarga.

Kameron Glasgow, esposo y padre de las víctimas, contó que se encontraba dentro de un automóvil con su otra hija cuando vio cómo un destello alcanzó a su esposa.

“Recibí la descarga posterior del suelo. Por la gracia de Dios, todavía estoy aquí”, relató al medio citado. También describió el episodio como “el peor sentimiento del mundo”.

Ese mismo día, otro menor fue trasladado a un centro de trauma después de ser alcanzado por un rayo cerca de Boynton Beach.

La muerte de Matheson elevó a 13 el número de personas fallecidas por rayos en Estados Unidos durante este año, según los datos citados en el reporte.

Las actividades acuáticas están entre las de mayor riesgo

Los rayos representan un peligro particular para quienes se encuentran al aire libre durante una tormenta.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Florida es conocida como la “capital de los rayos” y ha registrado más de 2,000 lesiones relacionadas con estas descargas durante los últimos 50 años.

En Estados Unidos caen aproximadamente 37 millones de rayos sobre tierra cada año. Aun así, la probabilidad individual de ser alcanzado es inferior a una entre un millón y alrededor de 10% de estos incidentes resultan mortales, según los datos proporcionados.

Investigaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señalan que las tres actividades que más se relacionan con muertes provocadas por rayos son la navegación, la pesca y el campamento.

Las personas que practican actividades acuáticas, como conducir motos acuáticas, pueden quedar particularmente expuestas durante una tormenta debido a que los rayos tienden a impactar objetos elevados.

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