Putin califica de “terrorismo” advertencia de Zelenski

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó el martes al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, de proclamar el “terrorismo de Estado” tras advertirles a las aerolíneas que la ofensiva con drones de Kiev había vuelto inseguro el espacio aéreo ruso.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, tanto Moscú como Kiev han intensificado sus letales ataques.

Al menos 12 personas murieron el martes en Kiev y la región circundante durante nuevos y masivos bombardeos nocturnos rusos.

El tráfico aéreo en los aeropuertos rusos también se ve interrumpido con frecuencia por la aproximación de drones ucranianos.

La advertencia ucraniana

“Queremos advertir a todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso, a todas las aseguradoras y a quienes siguen utilizando los principales aeropuertos de Rusia: el espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro”, dijo Zelenski durante un discurso nocturno.

Ucrania no amenaza la aviación civil, pero “simplemente habrá drones en los cielos de Rusia en una escala que debe tenerse en cuenta”, añadió.

El espacio aéreo ruso quedaría “efectivamente” cerrado, agregó. La semana pasada, había amenazado con desplegar hasta 1.000 drones de largo alcance al día.

Zelenski confirmó las informaciones de los medios de comunicación de que Estados Unidos había solicitado una pausa en los ataques contra Moscú y San Petersburgo los días martes, miércoles y jueves anteriores. El jefe de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú sin previo aviso durante ese periodo.

Putin dice que es “una declaración de terrorismo de Estado”

Putin reaccionó y dijo que dichas afirmaciones representaban “una declaración de terrorismo de Estado”.

“Nos están pidiendo que reanudemos las negociaciones… pero no se negocia con terroristas”, añadió Putin en una rueda de prensa televisada.

Bajo mediación estadounidense, los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto se han estancado desde el estallido de la guerra en Oriente Medio en febrero.

Ucrania lleva más de cuatro años y medio defendiéndose de una invasión rusa a gran escala y, como parte de sus esfuerzos defensivos, ha atacado repetidamente objetivos lejanos en el interior de Rusia utilizando drones.