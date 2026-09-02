Colectivos piden a la ONU un “mecanismo extraordinario” ante crisis de desapariciones en México

La crisis de desapariciones en México llegó a una nueva etapa de presión internacional. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares pidieron este miércoles a la Asamblea General de las Naciones Unidas crear un “mecanismo extraordinario” que ayude al país a enfrentar una problemática que ya supera las 135,000 personas desaparecidas y acumula más de 72,000 restos humanos pendientes de identificación forense.

La propuesta, respaldada por Amnistía Internacional, colectivos de búsqueda, organizaciones civiles, personas expertas y académicas, fue enviada a las representaciones de los Estados miembros de la ONU de cara al 81º periodo de sesiones de la Asamblea General.

Su objetivo es definir cómo deberá responder el organismo al caso mexicano después de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Colectivos de familias y organizaciones de derechos humanos enviamos una carta a los Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con una propuesta para dar seguimiento a la activación del artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, por primera vez en? pic.twitter.com/GTZxXJBhrC — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 2, 2026

La importancia de ese procedimiento radica en su carácter excepcional. El artículo 34 permite al Comité llevar un caso con carácter urgente ante la Asamblea General cuando recibe información con “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un país. Nunca antes había sido utilizado desde la entrada en vigor de la Convención.

En su decisión sobre México, adoptada en marzo y publicada en abril, el CED concluyó que existen “indicios bien fundados” de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose como crímenes de lesa humanidad mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos. El organismo aclaró, sin embargo, que bajo el artículo 34 no actúa como una comisión de investigación ni establece una conclusión judicial sobre los hechos.

Los colectivos sostuvieron que las herramientas existentes resultaron insuficientes frente al tamaño de la crisis. Además de las más de 135,000 personas desaparecidas, señalaron que las desapariciones aumentaron en 28 de las 32 entidades del país y estimaron que la impunidad alcanza 99% de los casos.

“Frente a la grave crisis de desapariciones en México y la ineficacia de los mecanismos establecidos hasta ahora para resolverla y ponerle fin, se hace indispensable contar con mecanismos extraordinarios”, señalaron las organizaciones en el documento difundido por Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia.

El mecanismo planteado no sustituiría a las autoridades mexicanas. La propuesta contempla que una comisión o una persona experta independiente diseñe un procedimiento en consulta con México, los Estados miembros, especialistas, el CED, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles. Posteriormente, la Tercera Comisión podría evaluar el plan y asignar los recursos necesarios para ponerlo en marcha.

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