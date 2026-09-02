FOX Deportes celebra 30 años y apuesta por una nueva era de contenido en español

FOX Deportes celebra tres décadas al aire con una renovación de su propuesta de contenidos. El canal deportivo en español anunció oficialmente una nueva programación que arrancó este 1 de septiembre en Estados Unidos, con seis programas originales y una ampliación de su oferta de derechos deportivos.

La nueva etapa busca reforzar la presencia del medio entre las audiencias hispanas de Estados Unidos, respaldada por un equipo de aproximadamente 150 talentos distribuidos entre Norte y Centroamérica.

Uno de los principales estrenos será “Cuadro Titular”, espacio que reunirá a reconocidas figuras del fútbol mexicano para discutir las noticias y acontecimientos más relevantes del deporte. Claudia García y Santiago Fourcade estarán al frente del programa, acompañados por especialistas como Daniel “Ruso” Brailovsky, Alberto García Aspe, Christian “Chaco” Giménez, Rafael Márquez Lugo, Rubén Rodríguez, Gabriel Caballero y Rubén Omar Romano, entre otros.

La programación también incorporará “FOX 365”, un formato informativo encabezado por Ricardo Murguía que combinará las noticias del día con entrevistas, conversaciones y análisis.

A través de estas producciones, FOX Deportes pone sobre la mesa alternativas para sus espectadores más allá de las transmisiones en vivo. De acuerdo con Martínez, uno de los objetivos de la estrategia es aprovechar las capacidades de producción y el catálogo deportivo de la compañía para mantener una oferta dirigida a la comunidad hispana.

“Con nuestras capacidades integradas de producción y nuestro destacado portafolio de derechos deportivos, FOX Deportes y FOX Latin America seguirán ofreciendo la mejor programación deportiva a la comunidad hispana y latinoamericana en los Estados Unidos, México y Centroamérica”, explicó el ejecutivo.

La nueva parrilla contará también con “Los Espartanos con José Pablo Coello”, un programa de lunes a viernes que tendrá como eje la opinión y el análisis. José Pablo Coello encabezará la emisión junto con José Ramón Llaca; el primero cuenta con 37 años de experiencia en medios deportivos.

Para los aficionados al fútbol, “Código FOX Futbol” ofrecerá un análisis de las principales noticias, figuras y jugadas de este deporte. La emisión estará encabezada por Raúl Orvañanos, acompañado por Dani Noguéz, Rafa Puente, Jair Pereira y Jorge “Burro” Van Rankin.

Otra de las producciones será “Referentes”, conducida por Jorge Sánchez y enfocada en el fútbol mexicano y europeo. El programa contará con la participación de Alex Aguinaga, Félix Fernández, Israel López, Iñaki Álvarez y Ángel García Toraño.

La propuesta se completa con “Mother Soccer”, espacio dirigido especialmente a las audiencias jóvenes. Ana Valero, Yosgart Gutiérrez y Juan Pablo Fernández combinarán información deportiva con entretenimiento, tendencias en redes sociales y temas virales.

FOX Deportes suma nuevas propiedades deportivas a su programación

La renovación del canal contempla la llegada de nuevos derechos deportivos. Uno de los principales acuerdos corresponde al Club Necaxa, cuyos partidos como local, tanto del equipo masculino como del femenino, formarán parte de la programación de FOX Deportes.

También se incorporarán los encuentros del CSD Municipal, histórico club de Guatemala que suma 33 campeonatos, además de una selección de partidos correspondientes a la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico.

Estas propiedades se suman a un catálogo que ya cuenta con la Major League Baseball y la Serie Mundial, la National Football League, NASCAR e IndyCar, así como diferentes competencias futbolísticas.

En este último rubro, FOX Deportes mantiene contenidos de las ligas de Argentina, Colombia, Brasil, México y Arabia Saudita, además de partidos de Major League Soccer y encuentros y torneos internacionales.

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