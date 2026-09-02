¿Qué opinan los expertos sobre las plataformas vibratorias?





Hablamos con médicos para saber si este popular aparato de ejercicio realmente puede mejorar tu salud y bienestar.

Una plataforma vibratoria puede usarse en casa para estimular la contracción y relajación de los músculos. CR consultó a médicos para conocer qué dice la ciencia sobre este aparato y si realmente puede mejorar tu salud.

By Lisa Fogarty

Las plataformas vibratorias se han convertido en una especie de prueba de Rorschach que nadie pidió ni esperaba.

Para algunos, estas populares plataformas vibratorias —aparatos para usar en casa que producen vibraciones de alta frecuencia en todo el cuerpo y que, supuestamente, estimulan la contracción y relajación de los músculos— son solo otro dispositivo para los fanáticos del ejercicio dispuestos a probar casi cualquier cosa con tal de obtener mejores resultados. Otros (entre los que me incluyo) las usamos con cautela, pero descubrimos que nuestros músculos y articulaciones se sienten bastante bien cuando las utilizamos después de hacer ejercicio o como parte de una rutina de ejercicio.

Para algunas personas —en especial mujeres con afecciones como el lipedema y el linfedema, que tal vez no hayan encontrado mucha ayuda por parte de sus médicos—, las plataformas vibratorias pueden ser una herramienta útil para aliviar los síntomas.

Más allá de las distintas opiniones sobre estos aparatos, la evidencia es clara: hasta ahora, no hay suficientes estudios que demuestren que ofrecen beneficios importantes para la salud, según Bruce H. Dobkin, MD, distinguido profesor emérito de neurología clínica de la Facultad de Medicina Geffen de UCLA. “No conozco ningún estudio bien diseñado que demuestre que los modelos actuales ayuden a perder peso o mejoren la osteoporosis, la fuerza muscular o la propiocepción [la capacidad del cuerpo para percibir su posición y sus movimientos en el espacio]”, afirma Dobkin. “Algunos estudios pequeños muestran diferencias mínimas entre los grupos (por ejemplo, una pérdida de 1 kg en un grupo cuyo peso promedio era de 100 kg), lo que claramente no tiene importancia clínica”.

Pero la falta de evidencia no ha impedido que las plataformas vibratorias se vuelvan virales en TikTok ni que se recomienden en grupos de apoyo para personas con lipedema en Reddit. En mi cita ginecológica anual más reciente, le pregunté a mi profesional de la salud qué podía hacer para controlar la incontinencia posparto, que me causa escapes de orina cada vez que corro a gran velocidad. ¿Su respuesta? “Prueba una plataforma vibratoria”. Al investigar un poco más, encontré un estudio de 2019 que concluyó que los ejercicios con vibraciones de cuerpo completo podrían ayudar a tratar los problemas de los músculos del suelo pélvico. La mayoría de los participantes simplemente permaneció de pie sobre las plataformas vibratorias, pero se necesitan más investigaciones para confirmar sus posibles beneficios.

CR evaluó seis plataformas vibratorias populares. Conoce más sobre cada una. También analizamos más a fondo las afirmaciones sobre estos aparatos y consultamos a expertos médicos para conocer su opinión.

¿Realmente funcionan las plataformas vibratorias?

Quienes promueven la vibración de cuerpo completo aseguran que ofrece varios beneficios, como quemar grasa, bajar de peso, mejorar la flexibilidad y la circulación sanguínea, aliviar el dolor muscular después del ejercicio, aumentar la fuerza y reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Según la Mayo Clinic, algunos estudios indican que también podría ayudar a mejorar el equilibrio y a reducir el dolor de espalda y la pérdida de masa ósea. Algunas investigaciones preliminares indican que la vibración de cuerpo completo podría mejorar la función cognitiva, pero los resultados son variados y es posible que cualquier efecto no sea perceptible en situaciones reales.

Deb Pelletier, entrenadora especializada en plataformas vibratorias, conoció esta tecnología en 2007, cuando buscaba una alternativa a la cirugía para tratar una lesión persistente en la rodilla. Pelletier afirma que las plataformas vibratorias redujeron la inflamación y le permitieron trabajar los músculos cuando la lesión le impedía hacer ejercicio. Considera que estos aparatos la ayudaron a controlar la lesión y a evitar una cirugía de reemplazo de rodilla.

Actualmente, Pelletier trabaja con clientes en clínicas, gimnasios y sus propios hogares para ayudarlos a incorporar las plataformas vibratorias en sus planes de bienestar y rutinas de ejercicio. Según explica, sus clientes se dividen en dos grupos: quienes usan las plataformas para hacer ejercicio y quienes las utilizan para “controlar los síntomas”.

El primer grupo es más fácil de explicar. La mayoría de las plataformas vibratorias que CR evaluó incluye manuales con ejercicios específicos que se vuelven más exigentes debido al movimiento oscilante y al esfuerzo adicional que este les exige a los músculos. Entre estos ejercicios se encuentran las sentadillas, las zancadas, las planchas y los puentes de glúteos. Cuando hice cada uno sobre una plataforma vibratoria durante sesiones de 15 minutos, sentí que mis músculos trabajaban más para mantener el cuerpo estable.

No existe una recomendación definitiva sobre el tiempo mínimo que debes pasar en una plataforma vibratoria. Sin embargo, según la Mayo Clinic, quienes promueven la vibración de cuerpo completo recomiendan usarla durante 15 minutos al día, tres veces por semana. Algunas de las máquinas que evaluamos se apagaron automáticamente después de apenas 10 minutos.

La opinión de una reumatóloga sobre las plataformas vibratorias

Una de las principales afirmaciones sobre las plataformas vibratorias es que pueden ayudar a recuperar la masa ósea perdida. Algunos estudios, entre ellos una revisión de 2015 publicada en Menopause Review y un estudio de 2020 publicado en Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, respaldan la idea de que la vibración de cuerpo completo podría ayudar a recuperar masa ósea. Sin embargo, la evidencia aún no es concluyente.

Nancy E. Lane, MD, reumatóloga de UC Davis y experta en osteoporosis y osteoartritis, explica a CR que, aunque las plataformas vibratorias existen desde hace más de 30 años, los ensayos clínicos más rigurosos no han respaldado estas afirmaciones.

Lane señala, sin embargo, que la densidad mineral ósea, si bien es importante, no refleja muchos otros aspectos esenciales del funcionamiento de los músculos y los huesos. Es ahí donde las plataformas vibratorias podrían resultar útiles. “Lo más probable es que tengan algunos efectos positivos si la vibración estimula los músculos y ayuda a fortalecerlos”, afirma Lane. “Tener músculos más fuertes ayuda a prevenir las caídas. Y aunque la masa ósea no aumente, la calidad de los huesos podría mejorar si la plataforma vibratoria estimula la circulación sanguínea en ellos”.

La opinión de un neurólogo sobre las plataformas vibratorias

“En el mejor de los casos, la evidencia científica que respalda el uso de la vibración de cuerpo completo para tratar enfermedades neurológicas es muy débil, ya sea que estas causen problemas sensoriales o de movimiento, afecten el equilibrio, alteren la capacidad para caminar o usar las extremidades superiores, o perjudiquen la función cognitiva”, afirma Dobkin. “Desde el punto de vista biológico, la posibilidad de lograr una mejora clínicamente importante parece bastante baja”.

El principal obstáculo ha sido la falta de estudios bien diseñados sobre las plataformas vibratorias que tengan en cuenta las numerosas variables relacionadas con las afecciones neurológicas. Por ejemplo, para evaluar el efecto de una plataforma vibratoria en una persona que sufrió un derrame cerebral, habría que considerar el grado de debilidad, la ubicación del derrame, la edad, las discapacidades y los problemas médicos previos, el peso corporal, la capacidad para mantener el equilibrio sobre la plataforma, el tiempo transcurrido desde el derrame y otros factores, explica Dobkin. En otras palabras, los estudios sobre las plataformas vibratorias suelen medir un solo factor o síntoma, en lugar de evaluar la salud de la persona de una manera más integral.

“La gente quiere creer que una ‘terapia’ pasiva puede ayudarla”, afirma Dobkin. “La industria despega mucho antes de que exista evidencia sólida. Sin embargo, para reducir la discapacidad y mejorar las capacidades sensoriales, motoras y cognitivas de un sistema nervioso afectado, es necesario practicar repetidamente las habilidades que se quieren mejorar mediante ejercicios cada vez más exigentes”.

La opinión de una endocrinóloga sobre las plataformas vibratorias

Karen Herbst, PhD, MD, endocrinóloga certificada y experta en lipedema, explica a CR que muchos pacientes usan plataformas vibratorias para reducir la inflamación y el dolor. El lipedema es una afección crónica que provoca una acumulación anormal de grasa en determinadas partes del cuerpo. El linfedema también es una afección crónica, pero se caracteriza por la inflamación de los tejidos debido a una acumulación de líquido linfático. Ambas pueden causar inflamación y dolor. Según Herbst, la vibración de cuerpo completo podría ayudar porque mejora la circulación sanguínea en los tejidos, fortalece los músculos y favorece el flujo linfático.

Aunque hacer ejercicio sobre una plataforma vibratoria puede aportar beneficios adicionales, Herbst afirma que también puede ser útil simplemente pararte sobre ella y dirigir la vibración hacia distintas partes del cuerpo. “Un buen primer paso es simplemente subirte a la plataforma y doblar las rodillas para concentrar la vibración en la parte inferior del cuerpo. Luego puedes experimentar para dirigirla hacia distintas zonas”, explica Herbst.

Nota de transparencia: En una publicación de su blog de 2021, el fabricante de plataformas vibratorias Lifepro afirmó que colaboraba con Herbst. Sin embargo, tanto Herbst como Lifepro confirmaron a CR que esa colaboración nunca existió y que Herbst no recibió ninguna compensación económica de la compañía. Lifepro indicó que actualizará la publicación para reflejar correctamente esta información.

Beneficios de las plataformas vibratorias para la fibromialgia y la sarcopenia

Dos estudios recientes sugieren que el entrenamiento con vibración de cuerpo completo podría beneficiar la salud de las personas con fibromialgia —una afección crónica que causa dolor generalizado, fatiga y problemas cognitivos— y con sarcopenia, que consiste en la pérdida de masa muscular, fuerza y capacidad física relacionada con la edad.

Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en Scientific Reports en septiembre de 2025 encontró una mejora general moderada en los síntomas de la fibromialgia tras el uso de plataformas vibratorias. Los participantes mostraron un mejor equilibrio y una mayor estabilidad, además de un mejor rendimiento físico. Sin embargo, la terapia de vibración no redujo el dolor de manera constante ni mejoró la calidad de vida. El análisis se basó en una muestra pequeña, y sus autores señalaron que se necesitan estudios más amplios y ensayos aleatorizados mejor diseñados.

Otra revisión sistemática con metaanálisis publicada en Scientific Reports en marzo de 2026 encontró que los adultos mayores con sarcopenia mostraron mejoras en la fuerza muscular y el rendimiento físico después de sesiones de vibración de cuerpo completo, pero no recuperaron la masa muscular perdida. Al igual que el análisis de septiembre de 2025, este estudio se basó en una muestra pequeña.

Beneficios de las plataformas vibratorias a medida que envejeces

Una pequeña revisión sistemática de 2026 publicada en el Journal of the American Medical Directors Association encontró que el entrenamiento con vibración de cuerpo completo podría ayudar a los adultos mayores a aumentar la fuerza de la parte inferior del cuerpo. Cerca de dos tercios de los estudios incluidos reportaron mejoras, especialmente en la fuerza de los músculos extensores de las rodillas. Aproximadamente la mitad de los participantes también mostraron mejoras en el equilibrio y la función física, con beneficios potencialmente mayores para los adultos frágiles o con movilidad limitada. Sin embargo, la evidencia es inconsistente y los investigadores aún no pueden afirmar que las plataformas vibratorias realmente prevengan las caídas. Los efectos secundarios reportados fueron generalmente leves, pero se necesitan estudios más rigurosos para determinar cuáles son los protocolos de vibración más eficaces.

¿Quiénes no deben usar una plataforma vibratoria?

Las plataformas vibratorias no son adecuadas para todas las personas. En el blog de University Hospitals, Jacob Calcei, MD, recomienda no usarlas si estás embarazada, tienes un dispositivo médico implantado, como un marcapasos, sufriste una lesión hace poco, te sometiste recientemente a una cirugía o tienes alguna de las siguientes afecciones:

Presión arterial alta

Antecedentes de ataque cardíaco o derrame cerebral

Un trastorno de coagulación de la sangre

Osteoporosis grave

Epilepsia u otros trastornos convulsivos

Una infección activa

Antecedentes de migrañas

Vértigo

Además, los niños no deben usar plataformas vibratorias.

Conoce más sobre las plataformas vibratorias y lo que CR descubrió al evaluar seis modelos.

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