Quién es “Jhonsson Pulpo”, el escurridizo líder criminal de una de las bandas más poderosas de Perú que fue detenido en Bolivia

Llegó a fingir su muerte y modificar su apariencia mediante cirugías estéticas para evitar su captura.

Pero este martes, Jhonsson Smit Cruz Torres, el principal líder de la poderosa banda peruana “Los Pulpos”, fue detenido en un amplio operativo en Bolivia.

Las autoridades bolivianas informaron que fue encontrado en La Paz y que pese a sus intentos por escapar, fue arrestado y posteriormente entregado a la justicia de Perú.

Sobre el hombre de 29 años conocido como “Jhonsson Pulpo” pesaba una orden de captura internacional por delitos de secuestro, extorsión y sicariato, según informaron medios peruanos.

También lo señalaban como uno de los criminales más buscados del país.

De hecho, se ofrecía una recompensa de 500.000 soles (unos US$148.000) a quienes facilitaran información para su captura.

El operativo que terminó con su caída se produjo tras un esfuerzo conjunto de inteligencia entre las policías de Bolivia y Perú y una delegación del FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

“Esta caída nos va a abrir muchas luces y muchas puertas también”, afirmó el ministro del Interior de Perú, César Astudillo, aludiendo a que esta organización criminal cuenta con al menos un centenar de integrantes.

“Este no es el único. Tenemos un mosaico de jefes de bandas criminales y estamos detrás de ellos”, agregó

En la operación que se venía planeando desde enero también fue capturado otro integrante de “Los Pulpos”, Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años.

Tercera generación

Conocido como “Jhonsson Pulpo”, la policía peruana lo apunta como parte de la tercera generación de un clan familiar con origen en Trujillo, costa norte de Perú.

Teófilo Cruz Álvarez, quien falleció en prisión en 2020 mientras cumplía condena por delitos como organización criminal, era su abuelo.

El padre de “Jhonsson Pulpo”, Jhon Cruz Arce, fundó junto a sus hermanos “Los Pulpos”. En 2008 fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio, siendo liberado el año pasado mediante un recurso de hábeas corpus.

De acuerdo a medios locales, fue la captura de su padre lo que llevó a “Jhonsson Pulpo” a asumir el liderazgo de la banda, con apoyo de sus tíos, cuando tenía solo 17 años.

En 2014 tomó control de la organización criminal y fue clave en su expansión, no solo al interior de Perú, sino también a otros países de la región.

En la rueda de prensa en que se informó sobre su captura, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, el coronel Adrián Álvarez Arismendi, afirmó que era un “blanco de alto valor regional”, justamente por la “peligrosidad y el despliegue de los hechos criminales desarrollados con base de operaciones en Perú, pero que también fueron extendidos a Chile y Argentina y que se pretendía desarrollar” en Bolivia.

Si bien los agentes policiales no encontraron armas en el lugar de la captura, informaron sobre la incautación de US$ 10.000, teléfonos celulares y diversos documentos de identificación.

Policía boliviana / Facebook: Los agentes encontraron dinero, teléfonos celulares y documentos de identificación.

El prontuario

La banda surgió en la década de los 90 en El Porvernir, un distrito popular de Trujillo, comenzando su actividad con delitos considerados menores.

Sin embargo, con los años afianzó una estructura criminal y comenzó a cometer delitos de extorsión, secuestros y sicariato como forma de ganar poder e influencia.

Además, se les vincula con actividades como tráfico de tierras y minería ilegal.

De acuerdo al diario El País de España, la mutilación de orejas y dedos de sus víctimas era parte de sus prácticas.

“Jhonsson Pulpo” llevaba prófugo por años y se cree que se movía por países como Chile, Argentina y Bolivia para evadir a la justicia.

En 2020 incluso falsificó un acta de defunción para fingir su muerte y pasar así a la clandestinidad.

Por otro lado, las autoridades bolivianas informaron que era evidente que se había sometido a cirugías, encontrando cambios en las orejas, los pómulos y las cejas, también para evitar la captura.

Este mismo martes fue entregado a oficiales de Perú para ser procesado.