Sonos Beam Ultra y Sonos Ace Ultra llegan con un sonido más ambicioso para casa y uso personal

Sonos acaba de ampliar su catálogo con dos nuevos dispositivos premium que apuntan a momentos muy distintos del día, aunque comparten una misma idea. Que el sonido no se quede limitado al salón ni a unos simples auriculares Bluetooth.

La nueva Sonos Beam Ultra entra al terreno del cine en casa con una barra compacta capaz de ofrecer Dolby Atmos 7.1.2 real, mientras que los Sonos Ace Ultra llevan esa ambición al uso personal con cancelación de ruido adaptativa, un nuevo controlador y una conexión mucho más profunda con el ecosistema de la marca. Ambos estarán disponibles el 29 de septiembre, tras abrir reservas el 1 de septiembre.

Sonos Beam Ultra convierte una barra compacta en cine en casa

La barra de sonido Sonos Beam Ultra llega con un precio de $699 dólares Crédito: Sonos | Cortesía

La Sonos Beam Ultra mantiene el enfoque visual discreto que ha caracterizado a la familia Beam. Es una barra de sonido de perfil bajo, pensada para instalarse bajo el televisor sin convertirse en el objeto que domina el mueble del salón. Puede colocarse sobre una superficie o montarse en pared con un soporte específico, y estará disponible en acabados negro y blanco mate.

Su gran salto está dentro. La Beam Ultra integra nueve altavoces diseñados a medida, una cifra considerable para un cuerpo de 750 mm de ancho, 63 mm de alto y 105 mm de profundidad. Pesa 2,88 kilogramos, así que conserva un formato bastante manejable para quienes no tienen espacio para una barra enorme.

La configuración incluye cinco tweeters y cuatro woofers de perfil bajo. Dos de esos tweeters están orientados hacia arriba y se encargan de proyectar efectos de altura. Gracias a esa arquitectura, la Beam Ultra ofrece Dolby Atmos 7.1.2 real, con una escena que busca repartir el audio por los laterales, el frente y la parte superior de la habitación. No es poca cosa para una barra que sigue siendo bastante compacta.

En la práctica, esto debería notarse en escenas donde el sonido importa tanto como la imagen. Una lluvia puede sentirse por encima del sofá, un coche puede recorrer el espacio de izquierda a derecha y una banda sonora puede ganar más separación entre voces, instrumentos y efectos. Sonos también promete graves más cálidos y contundentes, un punto clave para películas, conciertos y videojuegos.

La compañía ha reforzado especialmente el canal central. La Beam Ultra incorpora una función de mejora de voz basada en IA que detecta las voces humanas y permite elegir entre cuatro niveles de claridad desde la aplicación Sonos. Es una función útil para esas series en las que la música y los efectos se comen los diálogos, algo bastante habitual en producciones modernas.

También llegan con Night Sound, que reduce el impacto de los sonidos más altos y eleva los detalles suaves, y Trueplay, la tecnología de ajuste acústico que adapta la ecualización a las características reales de la habitación. La barra se conecta mediante WiFi 6, Bluetooth 5.3 y HDMI eARC o ARC. Además, es compatible con Apple AirPlay 2, control táctil y Sonos Voice Control.

La Beam Ultra no está pensada para quedarse sola. Se puede complementar con un Sonos Sub para reforzar graves y con altavoces traseros para crear un sistema surround. Una de las novedades más llamativas permite usar equipos portátiles compatibles, como Sonos Move 2 y Sonos Play, como altavoces traseros cuando toca ver una película y devolverlos luego a su papel de altavoces portátiles por la casa.

Sonos Ace Ultra apuesta por silencio, comodidad y conexión WiFi

Los Sonos Ace Ultra son auriculares inalámbricos circumaurales que amplían la propuesta de escucha personal de la marca. Conservan un diseño de diadema sobrio y elegante, con almohadillas de espuma mullida, ajuste adaptable y un formato preparado para usarse durante horas. Pesan 322 gramos y llegarán en cuatro colores, negro, blanco suave, Agave y Sand.

La mejora principal está en el nuevo controlador de 40 milímetros diseñado por Sonos. La firma busca una reproducción más rica y detallada, con un perfil de audio que mantenga presencia en graves sin perder definición en voces e instrumentos. A esto se suma Adaptive EQ, una tecnología que ajusta el sonido en función del encaje de las almohadillas y de los movimientos del usuario.

Para quienes trabajan, viajan, se desplazan en transporte público o necesitan aislarse en casa, el apartado relevante es la cancelación activa de ruido adaptativa. Los Ace Ultra utilizan un conjunto de diez micrófonos para analizar el entorno y reducir el ruido exterior. Sonos afirma que la nueva generación logra hasta 2.2 veces más reducción de ruido a 65 Hz y 1.8 veces más a 120 Hz frente a los Ace originales. También incluyen modo Aware para dejar pasar sonidos externos cuando hace falta estar atento.

La autonomía sube hasta 35 horas con la cancelación activada, cinco horas más que la generación anterior según la información publicada sobre el lanzamiento. Además, una carga rápida de tres minutos puede aportar hasta tres horas de reproducción, un detalle que puede salvar una jornada de trabajo, un vuelo o un trayecto largo cuando los auriculares se quedaron sin batería.

En conectividad, Sonos incorpora Bluetooth 6.0, audio por USB-C y compatibilidad con aptX Adaptive Lossless. También se incluyen cables USB-C a USB-C y USB-C a conector de 3.5 mm para quien prefiera escuchar con cable o conectar los auriculares a una fuente tradicional.

La novedad más interesante es Headphone Engine 2. Este nuevo hardware permite que los Ace Ultra se integren directamente por WiFi con el sistema Sonos. Con la función Headphone Linking en acceso anticipado, el usuario podrá enviar al instante a los auriculares lo que suena en un altavoz Sonos cercano y devolver esa reproducción al altavoz con otra pulsación, sin depender de que el teléfono esté cerca.

Precio y disponibilidad de los nuevos Sonos

La Sonos Beam Ultra tendrá un precio de $699 dólares en Estados Unidos. Los Sonos Ace Ultra costarán $449 dólares. La preventa de ambos productos comenzó el 1 de septiembre a través de Sonos y distribuidores seleccionados, mientras que la disponibilidad general está prevista para el 29 de septiembre de 2026.

La llegada de estos dos equipos tiene sentido dentro de la estrategia más amplia de Sonos. La Beam Ultra refuerza la oferta de cine en casa con una opción menos aparatosa que una barra de gran tamaño, aunque con una configuración Atmos mucho más completa que la esperada en este formato. Los Ace Ultra, por su parte, hacen que los auriculares de la compañía dejen de sentirse como un producto aislado y pasen a ser una extensión real del sistema de audio doméstico.

Ambos se lanzan junto con Sonos 27, una actualización de la plataforma de la empresa que añade una aplicación renovada, controles centrados en inteligencia artificial y nuevas formas de conectar productos del ecosistema. La lectura es clara. Sonos quiere estar presente en toda la rutina de escucha, desde una noche de películas y videojuegos frente al televisor hasta una sesión de música privada sin molestar a nadie en casa.

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