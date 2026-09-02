Un hombre de Wisconsin que acosó a una mujer durante 13 años tenía cráneos humanos y parte de un cerebro en su casa

Un hombre de Wisconsin, acusado de acosar a su exnovia durante más de una década, fue presuntamente hallado en posesión de una inquietante colección de cráneos humanos, restos óseos y un frasco que supuestamente contenía parte del cerebro del asesino en serie John Wayne Gacy.

Benjamin C. Larson, de 47 años y residente de Fond du Lac, enfrenta un cargo por acoso grave en el condado de Dane después de que la mujer contactara a la policía de Madison el 31 de julio y denunciara lo que, según ella, fueron años de contacto no deseado tras su breve relación en 2013, de acuerdo con una denuncia penal obtenida por WBAY.

La mujer declaró a los investigadores que salió con Larson durante casi dos meses antes de terminar la relación. Larson presuntamente continuó intentando contactarla durante los siguientes 13 años mediante cartas, tarjetas y correos electrónicos no solicitados.

También se le acusa de haber presentado quejas contra ella ante los colegios profesionales de varios estados después de que ella dejara de responderle.

En noviembre de 2025, Larson supuestamente envió una tarjeta al lugar de trabajo de la mujer indicando que “seguiría intentando contactarla” o que se presentaría en su domicilio.

Un mes después, supuestamente envió otra tarjeta a su casa, una dirección que ella afirmó no haberle dado nunca, mencionando por su nombre a su esposo e hijo. También se alega que estaba deambulando por Madison como parte de su terapia.

Las acusaciones se volvieron aún más inquietantes después de que los detectives ejecutaran una orden de registro en la casa de Larson el 14 de agosto.

Los investigadores declararon haber descubierto una extensa colección en el sótano, que incluía una copia de una tumba relacionada con el asesino en serie Edward Gein, 10 carpetas etiquetadas como “Libro de Edward Gein” y objetos supuestamente sustraídos de la tumba de Gein.

También encontraron cartuchos similares a los utilizados por el Asesino del Zodiaco, según los resultados del registro, informó WBAY.

Entre los objetos se encontraban una momia etiquetada como “Príncipe Taheb 1600 a. C.” y un frasco etiquetado como que contenía un fragmento del cerebro de Gacy. Gacy fue ejecutado en 1994 tras ser declarado culpable del asesinato de 33 niños y jóvenes en Illinois.

Según las autoridades, dentro de un ataúd de cristal se encontraron lo que parecían ser seis cráneos humanos, un cráneo parcial, una mandíbula humana y otros restos óseos.

El origen de los restos aún se desconoce. Un antropólogo forense los está examinando para determinar su autenticidad y si se trata de restos modernos o de antiguos nativos americanos, según informa WBAY.

Dentro de un dormitorio en el sótano, cerrado con candado, los investigadores encontraron una muñeca de silicona de aspecto realista debajo de una manta sobre una cama, con un cuadro de una mujer desnuda parecida a la presunta víctima de acoso colgado encima.

Durante el registro, se encontró una carpeta negra con 25 páginas de diarios manuscritos pertenecientes a Larson. En una entrada, supuestamente escribió sobre su frustración por el matrimonio y el hijo de la mujer, diciendo: “Es en momentos como este cuando realmente me dan ganas de arrancarles los cráneos, a todos”.

En otra entrada, Larson supuestamente describió haber conducido hasta la casa de la mujer en Madison por la noche, vestido de negro, con guantes y máscara. Escribió que vigiló la casa con un machete, anotó la matrícula y se llevó tres bolsas de basura.

Posteriormente, los agentes encontraron en su habitación un contenedor de plástico con objetos pertenecientes a la mujer, incluyendo toallas de papel con flores azules secas, un pendiente y botellas de refresco y cerveza desechadas.

Al ser interrogado por la policía, Larson declaró que su comunicación con la mujer fue cordial y que su terapeuta le sugirió las denuncias para que ella respondiera. Según informa WBAY, Larson afirmó que ahora entendía que su silencio era una respuesta en sí misma.

Larson ha sido acusado de un cargo de acoso. De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta tres años y seis meses de prisión y una multa de hasta $10,000 dólares, según las autoridades.

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