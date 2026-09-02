X investiga una oleada de correos para cambiar contraseñas que nadie solicitó

X investiga una oleada de correos para restablecer contraseñas que numerosos usuarios recibieron sin haber iniciado ninguna solicitud. La compañía asegura que todavía no ha encontrado pruebas de una brecha ni de tomas masivas de cuentas, aunque el episodio llega en un momento especialmente sensible tras la expansión de X Money en Estados Unidos.

X investiga los correos no solicitados

Las alertas comenzaron a multiplicarse entre usuarios de X durante las últimas horas. Algunas personas reportaron varios emails de recuperación seguidos y, en ciertos casos, hasta diez avisos en un período corto. Los mensajes procedían de los sistemas legítimos de X, un detalle que elevó la preocupación porque no se trataba del típico correo fraudulento con una dirección sospechosa.

Mridul Singhai, integrante del equipo de ingeniería de producto de X, reconoció públicamente que la plataforma analiza las denuncias. Según explicó, los atacantes parecen creer que la disponibilidad más amplia de X Money puede convertir ciertas cuentas en objetivos mucho más atractivos, con la expectativa de obtener acceso no autorizado a perfiles que ahora pueden estar vinculados a funciones de pagos.

El matiz importante es que recibir un email de cambio de contraseña no confirma que alguien haya entrado en la cuenta. El sistema de recuperación de X permite iniciar la solicitud usando un nombre de usuario público, una dirección de correo o un número de teléfono asociado. En la práctica, una persona puede escribir un @usuario conocido y provocar que X envíe un aviso al propietario real, sin necesidad de conocer su contraseña.

Eso no convierte la situación en un detalle menor. Una oleada automatizada de solicitudes puede servir para medir qué cuentas están activas, saturar bandejas de entrada, intentar confundir al usuario y abrir la puerta a campañas de phishing más afinadas. El riesgo aparece cuando el dueño de la cuenta pulsa enlaces falsificados, comparte códigos de verificación o aprueba cambios que no solicitó.

Por ahora, X sostiene que no hay señales de intrusión en su infraestructura. La investigación sigue abierta y la empresa no ha detallado cuántas cuentas pudieron verse afectadas, quién estaría detrás de los intentos ni el alcance geográfico de la actividad.

Así funciona X Money

X Money es la apuesta con la que la red social quiere incorporar servicios financieros dentro de su propia aplicación. El producto se desplegó para suscriptores Premium y Premium+ elegibles en Estados Unidos y reúne una cuenta de depósito, transferencias entre personas y una tarjeta de débito Visa vinculada al ecosistema de X.

La experiencia está pensada para que el usuario pueda mover dinero sin salir de la plataforma. Desde la pestaña Money se inicia el registro, se vincula una fuente de fondos y se accede a herramientas para enviar, recibir o solicitar pagos a otras personas dentro de X. Las transferencias entre usuarios se anuncian como instantáneas y sin comisiones ni límites de importe en el servicio presentado por la compañía.

También existe una tarjeta Visa de X que puede añadirse a Apple Pay y utilizarse para compras. La propuesta incluye una tarjeta física y retiros de efectivo sin comisión en cajeros automáticos internacionales, de acuerdo con la información publicada durante el lanzamiento. La infraestructura bancaria corre por cuenta de Cross River Bank.

Este diseño hace que una cuenta de X tenga más valor operativo. Un perfil ya no sirve únicamente para publicar, construir audiencia o enviar mensajes directos. Puede convertirse en una puerta de entrada a pagos personales y a operaciones financieras diarias, justo la razón por la que los intentos de recuperación no solicitados han generado una alarma extra entre usuarios y especialmente entre cuentas del sector cripto.

La disponibilidad sigue limitada al mercado estadounidense y depende de la elegibilidad del usuario dentro del despliegue. No es una cartera de criptomonedas y tampoco equivale a una cuenta bancaria universal para todos los países. Es un servicio de dinero en dólares integrado en X, con pagos entre usuarios y una tarjeta respaldada por Visa.

Cómo monetizar y proteger tu cuenta

Para creadores, X Money puede facilitar pagos directos dentro de la plataforma, aunque la monetización en X mantiene varias vías. La más conocida es el reparto de ingresos ligado a las impresiones de publicaciones elegibles vistas por suscriptores Premium en la cronología principal. X anunció que prepara un programa de recompensas de contenido original con lanzamiento previsto para el 8 de septiembre, enfocado en publicaciones propias y en visualizaciones cualificadas.

Los requisitos anunciados para ese programa incluyen tener al menos 500 seguidores verificados y acumular 500,000 impresiones de usuarios verificados en la cronología principal durante los 90 días previos. La lógica favorece contenido original que retenga atención real, algo relevante para medios, periodistas tecnológicos y creadores que trabajan noticias, análisis, vídeos cortos, hilos explicativos y cobertura en tiempo real.

Las suscripciones de creadores siguen siendo otra herramienta útil para monetizar una comunidad. El formato permite ofrecer contenido exclusivo a seguidores de pago, como boletines privados, análisis anticipados, sesiones de preguntas, listas curadas de ofertas o cobertura de eventos tecnológicos. También pueden entrar en juego colaboraciones comerciales, enlaces de afiliación bien identificados y productos propios, siempre que el contenido mantenga transparencia y aporte valor.

La recomendación inmediata para quienes recibieron los emails es clara. No hacer clic en enlaces de mensajes inesperados, incluso si parecen auténticos. Entra directamente desde la aplicación o escribe la dirección oficial en el navegador, cambia la contraseña solo si detectas actividad extraña y activa la autenticación en dos pasos. X también cuenta con Password Reset Protect, una opción que añade una comprobación adicional al proceso de recuperación y ayuda a frenar solicitudes iniciadas a partir de un nombre de usuario público.

X Money busca que la plataforma deje de ser solo una red de conversación y se acerque a la idea de una superapp. Precisamente por eso, la seguridad de cada perfil pasa a ser todavía más relevante. Un correo de recuperación inesperado no demuestra por sí mismo un hackeo, aunque sí es una señal suficiente para revisar ajustes, reforzar accesos y no caer en el siguiente intento.

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