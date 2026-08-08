X estrena “Original Content Rewards”, el programa que promete pagar mejor a los creadores que publican contenido propio

X acaba de mover el tablero de la monetización para creadores y esta vez el cambio es grande. La plataforma de Elon Musk anunció que su viejo programa de reparto de ingresos, conocido como Creator Revenue Sharing, queda en el pasado a partir del 7 de septiembre de 2026. En su lugar llega Original Content Rewards, un esquema que promete premiar a quienes realmente aportan ideas propias, reportajes, humor original o análisis con valor, dejando fuera a quienes solo viven de republicar lo que otros ya hicieron.

La noticia llega en un momento en que las redes sociales están replanteando cómo pagan a sus creadores y X quiere dejar claro que su prioridad ahora es la originalidad por encima del simple alcance viral. Dicho de otra forma, ya no basta con que un post se haga viral gracias a un tema ajeno, hay que ponerle sello propio para que cuente.

Cómo funciona el nuevo sistema de pagos de X

El corazón de Original Content Rewards son las llamadas “impresiones calificadas”. X explica que estas se generan cuando un usuario con suscripción Premium, Premium+ o Premium Business ve al menos el 50% de una publicación mientras navega por su Home Timeline, ya sea en la pestaña “Para ti” o en “Siguiendo”. Cada una de esas visualizaciones únicas suma a favor del creador, pero ojo, las impresiones duplicadas, compradas, promocionadas o generadas de forma artificial quedan automáticamente excluidas del conteo.

Los pagos se harán cada dos semanas, siempre que la cuenta y el contenido sigan cumpliendo los requisitos de forma continua, no solo al momento de inscribirse. El primer desembolso bajo este nuevo esquema está programado para el 28 de agosto de 2026, mientras que quienes venían del antiguo programa y se inscriban a partir del 8 de septiembre recibirán su primer pago el 25 de septiembre. Para cobrar hace falta tener conectada una cuenta de Stripe verificada y haber completado la verificación de identidad desde Creator Studio.

Los nuevos requisitos para monetizar en X

Aquí viene la parte que todos los creadores quieren saber. Para aplicar al programa Original Content Rewards, X pide cumplir con una lista de condiciones bastante puntual.

Tener al menos 18 años y residir en un país donde el programa esté disponible.

y residir en un país donde el programa esté disponible. Contar con una suscripción activa a X Premium, Premium+ o Premium Business .

. Sumar mínimo 500 seguidores verificados .

. Acumular al menos 500,000 impresiones calificadas en el Home Timeline provenientes de usuarios verificados durante los últimos 90 días, sin contar las respuestas.

en el Home Timeline provenientes de usuarios verificados durante los últimos 90 días, sin contar las respuestas. Tener una cuenta Personal o de Negocio en buen estado, sin historial de violaciones repetidas a los Estándares de Monetización o al Acuerdo de Usuario.

en buen estado, sin historial de violaciones repetidas a los Estándares de Monetización o al Acuerdo de Usuario. Publicar contenido original de forma regular y constante.

Lo interesante es que estos requisitos no se cumplen una sola vez y ya, hay que mantenerlos activos todo el tiempo para seguir recibiendo los pagos. Si en algún momento el creador deja de cumplir alguna condición, simplemente sale del programa hasta que vuelva a calificar.

Qué cuenta realmente como contenido original

X fue bastante específico con lo que sí suma y lo que no. Se considera contenido original el reportaje o análisis propio, las fotos y videos grabados por el mismo usuario, además de memes, gráficos o ilustraciones creadas desde cero. Los comentarios y reacciones a publicaciones ajenas también pueden calificar, siempre y cuando aporten un valor real y significativo, algo más que una simple frase repitiendo lo que ya se dijo.

Del otro lado, quedan totalmente descartados los posts copiados de otra cuenta, el contenido descargado y vuelto a subir sin transformación, y las republicaciones que solo agregan un texto descriptivo sin aportar nada nuevo. La app pone especial atención en detectar reciclaje de contenido, así que quienes vivían de repostear lo ajeno tendrán que replantear su estrategia si quieren seguir generando ingresos.

Este cambio confirma algo que se venía venir desde hace tiempo, X quiere construir una comunidad de creadores que aporten voz propia y no solo repitan tendencias. Para los periodistas, artistas digitales, memers y analistas que producen contenido genuino, la noticia suena bastante prometedora.

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