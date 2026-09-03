Acusan a ciudadano británico de drogar y abusar sexualmente de su esposa junto con otros 12 hombres

Un hombre acusado de drogar y abusar sexualmente de su esposa comparecerá ante un tribunal inglés el próximo martes, junto con una docena de hombres que presuntamente participaron o facilitaron el abuso.

El hombre, de unos 60 años y originario de Stockport, en el noroeste de Inglaterra, está acusado de conspirar con otros para drogar y violar a su esposa mientras estaba inconsciente, según informaron las autoridades policiales británicas en junio. El juicio se celebra en Manchester.

Su nombre no puede revelarse según la legislación británica para proteger el anonimato de su esposa, la presunta víctima.

El hombre enfrenta 48 cargos, según BBC News. Inicialmente negó todos los cargos, pero posteriormente se declaró culpable de 15. Estos cargos incluyen cinco de violación, tres de agresión sexual y uno de compartir fotos o videos íntimos, informaron fuentes policiales del Gran Manchester.

Los otros hombres que serán juzgados el martes están acusados ​​de cometer una serie de delitos que van desde abusar sexualmente de la víctima hasta ayudar a administrarle sustancias que la dejarían inconsciente, facilitando así el abuso.

Los fiscales informaron a CBS News que las edades de los hombres oscilan entre los 28 y los 73 años.

El caso ha sido comparado con el de Gisèle Pelicot, la francesa que se convirtió en una figura mundial al testificar públicamente contra su exmarido y decenas de hombres en un juicio por violación masiva en 2024.

Pelicot renunció a su derecho al anonimato e insistió en que las actuaciones judiciales se hicieran públicas durante el juicio de cuatro meses contra su exmarido, Dominique Pelicot, y otros 51 hombres acusados ​​de violarla durante casi una década a petición suya.

Todos los hombres fueron declarados culpables, y Dominique fue condenado a la pena máxima de 20 años.

Sigue leyendo:

– Suecia acusa a un hombre de drogar y prostituir a su esposa con más de 120 hombres.

– Gisèle Pelicot recuerda cómo se enteró que su esposo la drogaba para que desconocidos abusaran de ella.