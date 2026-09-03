EE.UU. hunde una embarcación de reabastecimiento presuntamente utilizada por narcotraficantes

El ejército estadounidense interceptó y hundió una embarcación que presuntamente era utilizada para apoyar el narcotráfico marítimo de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

Esta acción se produjo tras una operación similar el viernes, en la que se destruyó otra embarcación vinculada a la banda, uno de los principales grupos de narcotráfico y extorsión de Ecuador.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó en redes sociales que sus fuerzas interceptaron una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo de Los Choneros en aguas internacionales del Pacífico oriental.

La embarcación fue despejada sin incidentes y sus ocupantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas, indicó SOUTHCOM.

Un video que acompañaba la publicación mostraba a hombres armados abordando una embarcación, que posteriormente fue atacada.

On Sept. 2, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support? pic.twitter.com/io55pvWff0 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 2, 2026

“Estamos tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir sofisticadas redes logísticas utilizadas por narcoterroristas para traficar drogas y propagar la violencia en todo el hemisferio occidental”, declaró el jefe de SOUTHCOM, el general Francis Donovan.

La operación se llevó a cabo “en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador”, añadió la publicación.

Un año de ataques a narcolanchas

El ejército estadounidense lanzó la “Operación Lanza del Sur” hace un año, argumentando el presidente Trump que Washington se encuentra en guerra con los cárteles de la droga que operan desde Latinoamérica.

Desde entonces, más de 200 personas han muerto en ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según un recuento de la AFP.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que los buques atacados estén involucrados en el narcotráfico.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es uno de los aliados más cercanos del Sr. Trump en Latinoamérica.

En marzo, Ecuador se unió a su “Escudo de las Américas”, una coalición liderada por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región.

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