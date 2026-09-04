Advierten que consumo de gomitas de marihuana puede representar riesgos para conductores

Un nuevo estudio del Centro para la Adicción y la Salud Mental de Toronto, publicado en JAMA Network Open, indica que el consumo de comestibles de cannabis afecta significativamente el rendimiento al volante, incluso con niveles de THC inferiores al límite legal.

Los participantes que consumieron dosis de 10 y 20 miligramos de THC mostraron deterioro en el control del carril, tiempos de reacción más lentos y variaciones en la velocidad.

Resultados del estudio

Cuarenta voluntarios sanos, consumidores regulares de cannabis, participaron en un simulador de conducción tras consumir gomitas con diferentes dosis de THC. Se analizó su comportamiento al volante a intervalos regulares después del consumo.

Los hallazgos subrayan que, a pesar de niveles de THC en sangre por debajo del umbral legal (5 ng/ml), se observó un notable deterioro en la capacidad de conducción a dos y cinco horas post-consumo.

Desafíos para la aplicación de la ley

La lentitud en la absorción de comestibles dificulta la identificación de conductores en estado de intoxicación mediante pruebas estándar, lo que representa un reto significativo para las autoridades.

El Dr. José Ignacio Nazif-Munoz, de la Universidad de Sherbrooke, destacó en comentarios recogidos por Fox News Digital que la interpretación de medidas biológicas es compleja debido a la naturaleza de la absorción de los comestibles de cannabis, lo que puede complicar la seguridad en las carreteras.

“La absorción retardada y la duración prolongada de los efectos del cannabis comestible lo distinguen del cannabis fumado o inhalado, lo que complica la interpretación de las mediciones biológicas”, resaltó.

Comparación con otras sustancias

El cannabis comestible suele ser más difícil de predecir al conducir que otras sustancias psicoactivas, porque tarda más en hacer efecto, puede durar más tiempo y su deterioro no siempre se correlaciona bien con el THC en sangre. En comparación, el alcohol tiende a producir una alteración más lineal y predecible, mientras que los estimulantes suelen dar falsa sensación de confianza con peor juicio y mayor impulsividad.

Cannabis comestible

Los comestibles pueden afectar atención, coordinación, tiempo de reacción y percepción del tiempo y la distancia, pero el problema clave es el inicio tardío: la persona puede creer que ya “pasó el efecto” cuando todavía sigue alterada. Además, los efectos subjetivos pueden durar varias horas, incluso cuando algunos indicadores de manejo ya parecen menos afectados.

Frente a otras sustancias

Alcohol : suele empeorar de forma más clara el control del carril, el tiempo de reacción y la toma de decisiones; combinado con cannabis empeora aún más la conducción.

: suele empeorar de forma más clara el control del carril, el tiempo de reacción y la toma de decisiones; combinado con cannabis empeora aún más la conducción. Estimulantes : pueden aumentar la velocidad o la sensación de alerta, pero también reducen el juicio y aumentan el riesgo por exceso de confianza y conductas temerarias.

: pueden aumentar la velocidad o la sensación de alerta, pero también reducen el juicio y aumentan el riesgo por exceso de confianza y conductas temerarias. Otras drogas psicoactivas: en general, cualquier sustancia que altere percepción, atención o coordinación eleva el riesgo al volante.

Diferencia práctica

Con un comestible, el mayor peligro es que la alteración puede ser más prolongada e impredecible que con cannabis inhalado, y por eso la gente subestima el momento en que aún no debería conducir. En la práctica, esto hace que los comestibles sean especialmente problemáticos para la conducción porque el usuario no puede confiar en el “me siento bien” como indicador de seguridad.

Regla útil

La opción más segura es no conducir bajo ningún efecto de cannabis, alcohol o sedantes, y tampoco mezclar sustancias, porque la combinación suele empeorar la capacidad de manejo más que cada una por separado.

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