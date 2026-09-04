Horóscopo de hoy para Escorpio del 4 septiembre de 2026

A ti se te está revolucionando el mundo de la sexualidad, porque de repente descubrirás que muchas ideas acerca del erotismo ya quedaron atrás. Presta atención a los cambios que te proponga tu pareja en la intimidad; podrían convertirse en una verdadera puerta hacia la liberación.

Horóscopo de amor para Escorpio Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Escorpio Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.