Impulsan a estudiantes a inscribirse a Becas Alas antes de la fecha de cierre

No hay duda de que cuando un estudiante decide cursar estudios superiores y asiste a la universidad, la carga económica puede resultar un peso. Para ayudar a reducir esa carga económica, el Consulado General de México en Los Ángeles ha creado el programa “Becas Alas”, que busca apoyar a jóvenes de origen mexicano y latino en su camino hacia la educación superior.

El Consulado le recuerda al público estudiantil que mañana, viernes 4 de septiembre, es el último día para presentar su solicitud a las Becas Alas.

De acuerdo al consulado Becas Alas ofrece apoyos económicos de entre $1,000 y $1,500 dólares para estudiantes que cumplen con los siguientes requisitos establecidos por el programa:

Ser estudiante de último año de preparatoria durante el ciclo académico 2025–2026 y graduarse en 2026.

Ser de origen mexicano o latino.

Presentar una carta de aceptación de una universidad o institución de educación superior acreditada.

Contar con un promedio mínimo (GPA) de 2.5.

Presentar un breve ensayo personal de hasta 500 palabras.

Completar y enviar la solicitud en línea, incluyendo todos los documentos de respaldo requeridos.

Residir en alguno de los siguientes condados de California: Fresno, Inyo, Kern, Kings, Los Ángeles, Madera, Mariposa, Merced, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Tulare o Ventura.

Según un informe de Excelencia in Education, los latinos son la población más joven y de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Representan a uno de cada cinco estudiantes en la educación universitaria y, para 2030, se prevé que la matrícula de latinos en la educación universitaria aumente un 31 %.

Tienen más probabilidades de asistir a un colegio comunitario en comparación con otros grupos raciales o étnicos. Según el informe, alrededor del 40 % de los latinos asiste a una institución pública de dos años. Y la mayoría de los estudiantes latinos, el 51 %, son los primeros de su familia en asistir a la universidad, lo que hace que ayudas como Becas Alas sean de suma importancia.

“Becas Alas representa una oportunidad para contribuir a que jóvenes de nuestras comunidades puedan continuar con sus estudios universitarios y avanzar en sus proyectos académicos y profesionales”, dijo el consulado en un comunicado.

Las personas interesadas aún están a tiempo de presentar su solicitud. El periodo de inscripción concluye mañana, 4 de septiembre, a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico).

Para más información sobre Becas Alas, visite: https://maof.org/becasalas