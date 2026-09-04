Impulsan a estudiantes a inscribirse a Becas Alas antes de la fecha de cierre

Tienes hasta las 11:59 pm del 4 de septiembre para inscribirte

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, dijo que hay 15 regiones consulares elegibles para las Becas Alas.

Becas Alas celebra su segunda edición. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

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Por  Janette Villafana

No hay duda de que cuando un estudiante decide cursar estudios superiores y asiste a la universidad, la carga económica puede resultar un peso. Para ayudar a reducir esa carga económica, el Consulado General de México en Los Ángeles ha creado el programa “Becas Alas”, que busca apoyar a jóvenes de origen mexicano y latino en su camino hacia la educación superior.

El Consulado le recuerda al público estudiantil que mañana, viernes 4 de septiembre, es el último día para presentar su solicitud a las Becas Alas.

De acuerdo al consulado Becas Alas ofrece apoyos económicos de entre $1,000 y $1,500 dólares para estudiantes que cumplen con los siguientes requisitos establecidos por el programa:

  • Ser estudiante de último año de preparatoria durante el ciclo académico 2025–2026 y graduarse en 2026.
  • Ser de origen mexicano o latino.
  • Presentar una carta de aceptación de una universidad o institución de educación superior acreditada.
  • Contar con un promedio mínimo (GPA) de 2.5.
  • Presentar un breve ensayo personal de hasta 500 palabras.
  • Completar y enviar la solicitud en línea, incluyendo todos los documentos de respaldo requeridos.
  • Residir en alguno de los siguientes condados de California: Fresno, Inyo, Kern, Kings, Los Ángeles, Madera, Mariposa, Merced, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Tulare o Ventura.

Según un informe de Excelencia in Education, los latinos son la población más joven y de mayor crecimiento en los Estados Unidos. Representan a uno de cada cinco estudiantes en la educación universitaria y, para 2030, se prevé que la matrícula de latinos en la educación universitaria aumente un 31 %.

Tienen más probabilidades de asistir a un colegio comunitario en comparación con otros grupos raciales o étnicos. Según el informe, alrededor del 40 % de los latinos asiste a una institución pública de dos años. Y la mayoría de los estudiantes latinos, el 51 %, son los primeros de su familia en asistir a la universidad, lo que hace que ayudas como Becas Alas sean de suma importancia. 

“Becas Alas representa una oportunidad para contribuir a que jóvenes de nuestras comunidades puedan continuar con sus estudios universitarios y avanzar en sus proyectos académicos y profesionales”, dijo el consulado en un comunicado. 

Las personas interesadas aún están a tiempo de presentar su solicitud. El periodo de inscripción concluye mañana, 4 de septiembre, a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico).

Para más información sobre Becas Alas, visite:  https://maof.org/becasalas

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