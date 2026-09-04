Young Miko revela su peor decepción amorosa en el confesionario de Rosalía

La rapera Young Miko apareció como invitada especial en el concierto que Rosalía ofreció en el emblemático Coliseo de Puerto Rico durante la velada del pasado 3 de septiembre.

Su presencia en el escenario tuvo como finalidad hacerla partícipe de la dinámica del “Confesionario”, donde las artistas invitadas de cada país abren su corazón para compartir alguna historia fallida en el plano amoroso.

Young Miko no fue la excepción y las más de 15,000 personas que se dieron cita en el recinto fueron testigo de una de las experiencias de desamor que la acompañan hasta el día de hoy.

Una vez situada en el confesionario, la cantante abrió el baúl de los recuerdos y detalló la ocasión en la que una chica a la que consideraba su ‘crush’ de la universidad la dejó plantada en una cita.

Según su testimonio, el incidente tuvo lugar cuando ingresó a la Universidad: “Cuando llegué a mi primer año de universidad, decía: ‘Este es mi momento de brillar. Aquí es donde lo voy a hacer. Aquí voy a conocer probablemente a la primera nena que me va a gustar y lo voy a pasar increíble. Fue todo muy de película”, comenzó la intérprete de “Chulo”.

Tras un incidente en la cafetería de la escuela, ambas se hicieron cercanas e intercambiaron números telefónicos y hasta terminaron concretando una cita: “Un día ella me confiesa que tiene un crush conmigo. Y yo le digo, wow, yo también. Todo cool”.

No obstante, lo que Young Miko creyó que sería el inicio de una gran historia de amor, pronto terminó por romperle el corazón. Y es que el día de la cita, la joven en cuestión no se presentó y la dejó esperando en el restaurante acordado.

Tremenda sorpresa se llevó al encontrarla en la universidad días después con otra chica. Sin embargo, la estrella de la música hizo una revelación que dejó a miles con la boca abierta:

“Pero los años pasaron, y ahora estoy aquí en el Coliseo de Puerto Rico, en el confesionario contigo, contándote la historia… y ella está en Instagram siguiendo mis publicaciones”, reflexionó en medio de los aplausos del público.

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