Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de septiembre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Despójate de toda esa shingadera emocional que vienes cargando como si fueras mudanza ajena, porque este 05 de septiembre de 2026 necesitas comenzar a distinguir entre aquello que realmente merece tu energía y lo que solamente te roba tiempo, sueño y hasta las ganas de echarle ganas. Has estado pensando demasiado en situaciones que ya terminaron, oportunidades que no se dieron o personas que eligieron otro camino. Ya estuvo bueno de querer revivir muertos; si algo no funcionó fue porque probablemente la vida estaba evitando que terminaras metido hasta las chanclas en un problema mayor.
En estos días vas a descubrir que estabas dándole demasiada importancia a una situación que, viéndola con cabeza fría, no era para tanto. Eres muy bueno para hacerte películas completas cuando apenas tienes el tráiler, y luego terminas enojándote por cosas que solamente sucedieron en tu imaginación. Aprende a preguntar antes de sacar conclusiones, sobre todo en asuntos familiares y sentimentales.
Una persona relacionada con un signo de agua —Cáncer, Escorpión o Piscis— podría despertar bastante tu curiosidad. Aquí puede comenzar una conexión interesante, pero no quieras ponerle nombre, apellido y fecha de boda cuando apenas están intercambiando miraditas. Deja que las cosas caminen solitas. Hay encuentros que llegan para quedarse y otros simplemente para quitarte las telarañas; ambos pueden disfrutarse mientras tengas claro dónde estás parado.
También será momento de hacer una limpia entre tus amistades. No necesitas cincuenta personas alrededor, sino tres o cuatro que no anden ventilando tus asuntos como periódico de vecindad. Una actitud extraña de alguien cercano podría hacerte comprender quién realmente está contigo y quién únicamente se arrima cuando necesita favor, dinero, contacto o chisme fresco. No armes escándalo: observa, toma nota y comienza a poner distancia. A veces cerrar la puerta sin azotarla cala más bonito.
En cuestiones de dinero y trabajo para Leo, aparece la posibilidad de recibir un ingreso adicional que no tenías contemplado. Podría venir mediante una venta, comisión, pago atrasado, actividad extra o propuesta que inicialmente parecerá pequeña. Adminístralo bien porque también tendrás tentación de gastarlo rápidamente en algo que quieres pero que realmente no necesitas.
Además, comenzará a tomar forma una idea relacionada con negocio propio, ventas, comercio o trabajo independiente. No quieras correr antes de aprender a caminar. Investiga costos, competencia y ganancias reales antes de aventar los ahorros sobre la mesa. Una buena decisión económica tomada durante septiembre podría comenzar a darte resultados antes de finalizar el año.
En la familia procura llevar la fiesta tranquila. Surgirá una diferencia de opiniones y tendrás ganas de demostrar que tienes la razón hasta con acta notariada, pero no todo pleito merece tu participación. Hay discusiones que se ganan simplemente cerrando el hocico a tiempo.
Cuida también tus movimientos físicos durante estos días, especialmente al manejar, entrenar, subir escaleras o cargar cosas pesadas. Las prisas podrían ocasionarte un golpe, torcedura o lesión menor. No necesitas andar demostrando que eres de hule.
Y grábate esto: tu pasado sirve como escuela, no como domicilio permanente. Septiembre viene para enseñarte que avanzar también significa dejar de visitar mentalmente lugares donde ya no tienes nada que recoger. Lo que sigue puede ser mucho mejor, pero primero tendrás que dejar espacio para que llegue.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cambios importantes comienzan a moverse en tu vida y esta vez no vienen solamente a cambiarte los planes, sino también la manera en que estás viendo tus sentimientos, tus prioridades y hasta las personas que permites sentarse en primera fila. Este 05 de septiembre de 2026 entrarás en una etapa en la que tendrás menos paciencia para cargar problemas ajenos y más ganas de hacer lo que verdaderamente te dé paz. Ya te cansaste de andar arreglando vidas mientras la tuya tiene pendientes hasta debajo del tapete.
En cuestiones del corazón, ciertos amores del pasado comenzarán finalmente a perder importancia. Y mira que te costó, porque cuando te encariñas eres capaz de guardar recuerdos como señora que conserva bolsas dentro de otras bolsas “por si algún día sirven”. Sin embargo, una persona nueva podría despertar algo diferente en ti. No necesariamente será amor inmediato, pero sí habrá conversación, química y esa curiosidad sabrosa que comienza con un “a ver qué pasa” y termina desvelándote viendo si ya contestó el mensaje.
Si estás soltero o soltera, no corras detrás de nadie. Durante septiembre tu atractivo estará precisamente en mostrar seguridad y no necesidad. Quien quiera conocerte tendrá que poner también de su parte, porque ya estuvo bueno de relaciones donde tú pones la mesa, sirves la comida, lavas los platos y todavía te preguntan qué aportaste.
Para quienes tienen pareja, podrían presentarse días medio atravesados por diferencias que llevan tiempo acumulándose. Antes de mandar todo a la fregada por un coraje de veinte minutos, piensa con la cabeza fría. Una conversación pendiente puede aclarar bastante, pero tendrán que hablar del problema verdadero y no sacar el archivo histórico desde la Revolución Mexicana. Si hay amor, busquen soluciones; si solamente quedan costumbre y reclamos, entonces también habrá que reconocerlo.
En trabajo y dinero para Virgo, guarda tus proyectos importantes con mayor discreción. Tienes alrededor personas que preguntan demasiado y aportan demasiado poquito. No todo mundo necesita conocer cuánto ganas, qué estás planeando, qué quieres comprar ni cuál será tu siguiente movimiento. Una idea relacionada con ventas, servicios, redes sociales, emprendimiento o una actividad adicional podría convertirse en una fuente interesante de dinero, pero primero aterrízala y después la anuncias. El caldo se sirve cuando ya está cocido, no cuando apenas estás comprando el pollo.
También podrías recibir una propuesta que inicialmente parecerá poco atractiva por el esfuerzo que exige. Analízala con calma porque podría abrirte una puerta hacia algo mejor. Eso sí: revisa cantidades, horarios, condiciones y compromisos antes de decir que sí. Tu tiempo también cuesta y no estás para trabajar de gratis nomás porque te dijeron “somos una familia”.
En cuestiones personales, retoma una meta que has venido posponiendo durante meses. Puede relacionarse con mejorar tu imagen, aprender algo, organizar tus finanzas, cambiar hábitos o comenzar un proyecto. El problema no ha sido falta de capacidad, sino querer esperar el momento perfecto. Ese momento no existe, criatura; mientras tú esperas que se acomoden los planetas, otra persona ya comenzó con menos recursos y más huevos.
Cuida tu alimentación y procura mantenerte activo, pero sin obsesionarte con la báscula ni querer resultados de microondas. Los cambios duraderos requieren constancia. También vigila tus horas de descanso, porque podrías traer la cabeza trabajando hasta cuando el cuerpo ya pidió esquina.
Finalmente, septiembre te enseñará algo importante: no necesitas explicar cada decisión que tomas. Quien realmente te quiere podrá no estar de acuerdo contigo, pero respetará tu camino. Estás entrando en una etapa para escoger mejor tus batallas, tus compañías y tus prioridades. Y cuando Virgo deja de gastar energía donde no florece nada, hasta la vida comienza a rendirle diferente.
LIBRA – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cuida mucho la lengua y también la manera en que reaccionas con amistades y familiares, porque este 05 de septiembre de 2026 podrías andar más sensible de lo acostumbrado y cualquier comentario te va a caer como patada en ayunas. El problema será que, por querer defenderte rápidamente, podrías soltar palabras que después ya no habrá manera de recoger. Recuerda que la boca es como pistola: una vez que disparaste, aunque pidas disculpas, el agujero ya quedó. No conviertas una diferencia pequeña en pleito familiar de esos donde hasta sacan lo que pasó en la Navidad de 2018.
También llegará información relacionada con alguien cercano y tendrás que ser muy inteligente antes de creerla. No porque te lo cuente alguien de confianza significa que sea completamente cierto. Escucha las dos versiones y después forma tu opinión. Durante estos días habrá mucho teléfono descompuesto alrededor de ti y una historia podría llegar bastante cambiada. No te conviertas en juez de un asunto que ni siquiera viste con tus propios ojos.
En el amor para Libra, una amistad comenzará a comportarse de manera diferente contigo. Podrías notar mensajes más frecuentes, indirectas, invitaciones o una atención que anteriormente no existía. No descartes esa posibilidad solamente porque tienes a esa persona acomodada en el cajón de “amistades”. A veces el amor entra por la puerta que uno menos vigila. Date oportunidad de conocer sus verdaderas intenciones antes de poner barreras. Eso sí, tampoco te emociones con tres corazoncitos y una respuesta rápida; deja que los hechos hablen.
Si tienes pareja, llegó el momento de revisar la reciprocidad. Una relación no puede funcionar cuando una persona carga el costal mientras la otra solamente va sentada arriba. Pregúntate si ambos están poniendo tiempo, atención, cariño y disposición para resolver problemas. Has aprendido a dar muchísimo cuando amas, pero existe una línea muy delgada entre querer bonito y convertirte en tapete. Si constantemente eres tú quien busca, perdona, propone y arregla, tarde o temprano vas a terminar hasta la madre.
En cuestiones de dinero y trabajo, septiembre podría presentarte una decisión que requerirá paciencia. No gastes por aparentar ni compres algo solamente porque viste que otra persona lo tiene. Tus finanzas necesitan orden antes que lujos. También se visualiza una oportunidad para recuperar dinero, vender algo que ya no utilizas o negociar una cantidad que dabas casi por perdida. Ponte vivo con cuentas y comprobantes, porque un pequeño error podría hacerte pagar de más.
Una conversación con alguien relacionado con trabajo o negocios podría dejarte una idea bastante buena. No necesariamente será una propuesta directa; quizá escuches un comentario que te haga pensar en una forma diferente de generar ingresos. Anótalo y analízalo, porque las buenas oportunidades muchas veces llegan vestidas de conversación casual.
En el hogar tendrás ganas de mover cosas, sacar ropa, cambiar muebles de lugar o deshacerte de objetos que solamente están juntando polvo. Hazlo. Tu espacio también refleja lo que cargas emocionalmente y te vendrá bien sentir mayor orden alrededor.
Si acostumbras realizar prácticas tradicionales de limpieza energética, puedes hacer alguna que para ti represente renovación y tranquilidad, siempre tomándola como un ritual personal y no como sustituto de soluciones reales. A veces hasta abrir ventanas, limpiar profundamente y tirar aquello que ya no sirve ayuda a sentir que comienza otra etapa.
Y quédate con esto, Libra: no todo lo que se aleja de ti es una pérdida ni todo lo que llega merece quedarse. Este septiembre aprenderás a observar antes de entregar confianza. Quien quiera formar parte de tu vida tendrá que demostrarlo con constancia, porque palabras bonitas cualquiera las acomoda; lo difícil es sostenerlas cuando se acaba la emoción del principio.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Podrías entrar en una pelea bastante seria contigo mismo durante este 05 de septiembre de 2026, porque comenzarás a cuestionarte decisiones que tomaste meses atrás y que ahora estás viendo desde otra perspectiva. No te castigues por haber hecho lo que en aquel momento consideraste correcto; nadie viene a este mundo con manual de instrucciones debajo del brazo. Si te equivocaste, aprende, sacúdete y continúa. Como decía la gente de antes: más vale una cicatriz que te enseñó algo que una vida entera preguntándote qué hubiera pasado. A veces es mejor arrepentirse de haberlo intentado que quedarse con las shingadas ganas.
Tu intuición estará especialmente despierta y podrías tener sueños extraños o muy vívidos que te hagan reflexionar sobre asuntos que traes pendientes. No los tomes necesariamente como anuncios literales de lo que ocurrirá; muchas veces la cabeza acomoda mientras dormimos aquello que durante el día no sabemos cómo resolver. Pon atención a las emociones que te dejan, porque ahí podrías encontrar respuestas sobre una decisión, relación o preocupación que te viene dando vueltas.
Hay un asunto que necesita comenzar prácticamente desde cero. Puede tratarse de trabajo, negocio, relación personal o proyecto que no avanzó como esperabas. En lugar de seguir remendando algo que quedó mal desde los cimientos, considera cambiar la estrategia completa. Septiembre será un mes para demostrarte que empezar nuevamente no significa haber fracasado; significa que ya sabes dónde estaban los hoyos del camino.
En cuestiones de trámites, documentos, compras importantes o acuerdos, revisa absolutamente todo antes de firmar o entregar dinero. Podrían aparecer retrasos, información incompleta o una condición que no habías considerado. No significa que todo vaya a salir mal, simplemente no hagas las cosas con las patas por querer terminar rápido. Pregunta lo necesario y guarda comprobantes.
También se aproxima un chisme bastante sabroso que llegará mediante una amistad. Te vas a quedar con el ojo cuadrado porque involucra a alguien de quien jamás hubieras imaginado semejante situación. Escúchalo si quieres, pero no seas tú quien lo distribuya como boletín oficial. La información mal manejada podría acabar metiéndote en una bronca que originalmente ni era tuya.
En el amor para Escorpión, ciertas dudas que tenías sobre una persona comenzarán a aclararse mediante hechos y no promesas. Algo que te negabas a aceptar podría resultar cierto. Antes de hacer un drama marca registrada, observa qué significa realmente para ti. No necesitas vengarte ni andar cobrando factura; hay decepciones que se castigan mejor quitándole a alguien el privilegio de seguir teniendo acceso a tu vida.
Si tienes pareja, evita jugar a las adivinanzas. Si algo te incomoda, pregunta directamente. Tu intuición puede ser buena, pero tampoco eres antena parabólica para saber absolutamente todo. Una conversación clara evitará que armes una novela de ciento veinte capítulos por una escena que interpretaste mal.
En dinero y trabajo, deja de esperar que las circunstancias se acomoden solas. Hay una meta que solamente avanzará cuando comiences a tocar puertas, mandar mensajes, ofrecer tu trabajo o buscar alternativas. Septiembre puede traerte movimiento económico, pero tendrás que provocar oportunidades en lugar de esperar sentado a que lleguen con mariachi.
Mucho ojo también con primos, primas, cuñados, cuñadas o familiares de lengua inquieta. Alguien podría comentar un asunto privado que no le correspondía. No entres en guerra familiar; simplemente aprende quién merece conocer tus cosas y quién necesita dieta informativa.
Este día entenderás algo que te hacía falta: no necesitas que la vida castigue inmediatamente a quien te falló para poder continuar. Deja que cada quien cargue con sus decisiones. Tú ocúpate de construir lo siguiente, porque mientras otros gastan saliva hablando de ti, tú puedes estar utilizando ese tiempo para crecer, producir dinero y recuperar la tranquilidad que jamás debiste poner en manos ajenas.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Deja de pelearte con el espejo y mejor comienza a hacer cambios que realmente puedas mantener, porque este 05 de septiembre de 2026 necesitarás aprender que cuidar de ti no significa castigarte ni vivir contando cada bocado. Si últimamente no te sientes cómodo con tu físico, revisa tus hábitos con calma: alimentación, movimiento, descanso y esas cenitas que empiezan con “nomás una probadita” y terminan pareciendo posada de diciembre. Los resultados llegan con constancia, no haciendo tres días de sacrificio para después comerte hasta las servilletas.
Se aproxima también una oportunidad relacionada con viaje, escapada o cambio de ambiente. Puede surgir mediante una invitación inesperada o comenzar como una conversación que poco a poco se convertirá en plan. No la descartes automáticamente por dinero, trabajo o flojera. Cambiar de escenario podría ayudarte a ordenar pensamientos y regresar con una perspectiva completamente distinta sobre algo que te viene preocupando.
En cuestiones de dinero para Piscis, necesitarás apretar tantito la cartera. Septiembre puede traer gastos que no estaban contemplados y por eso será importante dejar de comprar por impulso. Mucho cuidado con esas adquisiciones pequeñas que parecen inofensivas, porque de cien en cien se hace el agujero y después andas preguntando quién se acabó el dinero cuando fuiste tú, criatura. Prioriza pagos importantes y evita prestar cantidades que necesitas para tus propios compromisos.
Una amistad podría buscarte para contarte problemas relacionados con su pareja. Escucha y aconseja solamente hasta donde te corresponda, porque existe riesgo de que termines involucrándote demasiado. Ya sabes cómo funcionan algunas relaciones: hoy te cuentan que el fulano es lo peor que ha pisado la Tierra y mañana ya están subiendo fotografía juntos con “el amor todo lo puede”, mientras tú quedaste como enemiga pública número uno. Escucha, pero no te pongas la capa de salvador.
En el amor para Piscis, llegará una etapa bastante curiosa. Una persona podría aparecer con una personalidad muy diferente a quienes normalmente te atraen. Precisamente por eso llamará tu atención. No viene necesariamente a cambiarte ni a corregirte como tarea escolar; podría hacerte notar comportamientos tuyos que ya no funcionan y enseñarte otra manera de relacionarte. La clave será no idealizarla antes de conocerla realmente.
También sentirás ganas de buscar a alguien de tu pasado. Antes de mandar ese mensaje que tienes escrito y borrado veinte veces, pregúntate para qué quieres hacerlo. Si buscas respuestas, una disculpa o cerrar definitivamente una historia, podría servirte. Pero si en el fondo esperas que dos palabras bonitas resuciten aquello que ya se murió, cuidado. No confundas nostalgia con amor; a veces uno extraña la costumbre, no a la persona.
Si decides acercarte, hazlo sin expectativas y con dignidad. No necesitas regresar al lugar donde te rompieron solamente para comprobar que todavía hay vidrios en el piso.
Durante estos días aprenderás además a detectar con mayor facilidad cuándo alguien intenta manipular tus decisiones. Familiares, pareja o amistades pueden opinar, pero la última palabra sobre tu vida te corresponde a ti. Escuchar consejos es inteligencia; vivir conforme a lo que todos quieren es terminar siendo extra en tu propia película.
En trabajo podrías sentir que algo avanza lentamente. No desesperes. Antes de abandonar un proyecto, revisa qué parte necesita modificación. Quizá no tienes que renunciar a la meta, sino cambiar la manera de perseguirla.
Y métete esto bien en la cabeza, Piscis: perdonar no significa volver a abrirle la puerta a quien ya hizo un desmadre dentro de tu casa emocional. Puedes soltar el coraje sin recuperar la relación. Este septiembre tu verdadera ganancia será dejar de cargar historias que ya cumplieron su función. Cuando finalmente entiendas eso, encontrarás esa shingada paz que llevas tanto tiempo buscando.
ACUARIO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Ya no sigas cambiando tu manera de ser para caerle bien a medio mundo, porque este 05 de septiembre de 2026 necesitarás recordar que quien realmente te aprecia no te va a pedir que te disfraces emocionalmente para encajar en su vida. Has cedido demasiado en ciertas situaciones por evitar conflictos, conservar amistades o mantener cerca a personas que, siendo sinceros, tampoco han hecho gran cosa para merecer semejante esfuerzo. Una cosa es ser flexible y otra convertirte en plastilina para que cada quien te acomode a su conveniencia.
En el amor para Acuario se viene un pequeño desmadrito sentimental, porque podrías comenzar a sentir atracción por dos personas al mismo tiempo. Una podría ofrecerte estabilidad, conversación y tranquilidad, mientras que la otra te moverá hasta lo que no sabías que todavía se te movía. Y ahí vas a andar, criatura, queriendo hacer encuesta nacional para saber cuál te conviene. No elijas solamente por calentura ni tampoco porque alguien “se vea bien para una relación”. Observa con quién puedes ser tú sin andar midiendo cada palabra.
Si estás soltero o soltera, alguien que anteriormente intentó acercarse podría volver a mostrar interés. Antes de mandarlo a volar recuerda si realmente te hizo algo o simplemente tú levantaste una pared porque todavía estabas cargando heridas de otra historia. Has alejado personas con buenas intenciones por miedo a repetir experiencias pasadas. No todo el que llega trae el mismo costal de mañas.
Si tienes pareja, será importante recuperar la atención hacia la relación. No permitas que teléfono, trabajo, pendientes y rutina conviertan la convivencia en junta administrativa. Necesitan volver a hablar de cosas que no sean cuentas, problemas y obligaciones. Un poquito de coquetería tampoco mata a nadie; recuerda que hasta el comal necesita fuego para calentar la tortilla.
En cuestiones de trabajo y oportunidades para Acuario, comienza una etapa más favorable. Si recientemente hubo discusiones, tensión o diferencias con compañeros, el ambiente podría mejorar gracias a cambios en responsabilidades o a que cierta persona dejará de meterse donde no la llaman. También podrías enterarte de una vacante, colaboración o posibilidad de crecimiento que inicialmente no estaba dentro de tus planes.
Aquí no te hagas del rogar. Hay oportunidades que no regresan cada quince minutos como camión de ruta. Si algo te interesa, pregunta, investiga y muévete. Tu problema algunas veces no es falta de capacidad, sino pensar tanto las decisiones que cuando finalmente te animas ya hasta apagaron las luces.
En dinero, procura separar una cantidad para un objetivo concreto antes de comenzar a gastar. Durante septiembre tendrás facilidad para justificar compras con el famoso “me lo merezco”, y sí, te lo mereces, pero también mereces llegar tranquilo a fin de mes. Podría aparecer un gasto relacionado con casa, tecnología, transporte o alguna reparación que te obligará a reorganizar cuentas.
También recibirás una noticia que te devolverá motivación respecto a algo que dabas prácticamente por perdido. No necesariamente llegará exactamente como lo imaginabas, pero te demostrará que algunas puertas tardan en abrir porque primero necesitabas aprender cómo cruzarlas.
En amistades comenzarás a seleccionar mejor tus compañías. Una persona que últimamente se ha mostrado distante podría sorprenderte con una explicación que cambiará tu percepción. Antes de asumir que alguien dejó de quererte, pregunta; todos están peleando batallas que no anuncian en Facebook.
Y grábate esto, Acuario: el corazón puede orientarte, pero también necesita que lleves el cerebro prendido. No confundas mariposas con señales divinas ni atención con amor verdadero. Durante septiembre tendrás posibilidades interesantes en sentimientos y trabajo, pero tu mayor avance llegará cuando dejes de preguntarte qué esperan los demás de ti y comiences a decidir qué shingados esperas tú de tu propia vida.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
No confundas un momento de soledad con la idea de que el amor no fue hecho para ti, porque este 05 de septiembre de 2026 podrías andar con el corazón medio apachurrado, recordando personas, comparando tu vida con la de otros y preguntándote por qué ciertas historias no resultaron como imaginabas. Aguas con esos pensamientos, porque cuando te entra la nostalgia eres capaz de recordar hasta bonito a quien en su momento te hizo pasar más corajes que cobrador en quincena.
Si tienes pareja y sientes que la relación no ha dado los frutos que esperabas, deja de medirla solamente por lo que todavía falta. Pregúntate también cuánto han avanzado y, principalmente, si ambos quieren llegar al mismo lugar. Quizá el problema no sea falta de amor, sino que uno quiere construir una casa mientras el otro todavía anda buscando dónde dejar la bicicleta. Hablen de expectativas, planes y necesidades sin convertir la conversación en interrogatorio judicial.
Si estás soltero o soltera, el amor para Capricornio podría comenzar a moverse precisamente cuando dejes de buscar desesperadamente. Aparecerá alguien capaz de romper varios de tus esquemas, posiblemente mediante trabajo, amistades, una reunión o una actividad cotidiana. Lo interesante será que no necesariamente encajará con el tipo de persona que normalmente escoges. Dale oportunidad a lo diferente; tus elecciones de siempre tampoco es que hayan ganado premio a la excelencia.
Hay además un amor del pasado que dejó una huella profunda. En su momento quizá no supiste valorar ciertas cosas hasta que las perdiste, pero tampoco te martirices eternamente por ello. Reconocer un error sirve para crecer, no para instalar una capillita emocional y prenderle veladora cada aniversario. Si esa historia terminó, quédate con la enseñanza. Y si algún día vuelve a cruzarse contigo, decide desde quien eres ahora, no desde la nostalgia de quien eras entonces.
En cuestiones de dinero y trabajo para Capricornio, septiembre comienza a mostrar mejoras. Podrías recuperar estabilidad después de una temporada de gastos o recibir una entrada que te permita darte algún gusto, renovar ropa, comprar algo pendiente o salir de compras. Disfruta, pero tampoco llegues a la tienda como heredero recién reconocido. Aparta primero lo necesario y después date tu gustito sin remordimiento.
También tendrás mayor demanda laboral o profesional. Tus capacidades serán tomadas en cuenta y alguien podría buscarte porque sabe que cumples. Eso será positivo, pero aprende a poner precio y límite a tu tiempo. Ser eficiente no significa convertirte en departamento de emergencias de todo mundo.
Mucho ojo con ciertas amistades de comportamiento cambiante. Ya sabes cuáles: un día parecen hermanas perdidas y al siguiente te voltean la geta como si les debieras tres meses de renta. No necesitas reclamar inmediatamente. Observa patrones. La gente suele revelar sus verdaderas intenciones cuando cree que ya tiene asegurada tu confianza.
Una persona podría intentar sacarte de tus casillas mediante comentarios incómodos, indirectas o críticas disfrazadas de consejo. No caigas en provocaciones. Hay quienes no pueden competir contigo en resultados y entonces intentan competir en chingaderas. Tu mejor respuesta será continuar haciendo lo tuyo.
También aparecerá una oportunidad que implicará cierto riesgo de fracaso. No la rechaces solamente por miedo. Antes de decidir, calcula qué puedes perder, qué puedes ganar y qué aprenderías incluso si las cosas no resultan. Los tropiezos que más te han dolido también han sido los que te enseñaron a dejar de cometer las mismas tonterías.
Este septiembre entenderás algo fundamental: no todas las personas que pierdes representan una derrota y no todos los errores necesitan una segunda oportunidad. Algunas puertas se cerraron porque ya habías aprendido lo necesario detrás de ellas. Ahora enfócate en lo que estás construyendo, cuida tu dinero, selecciona mejor tus compañías y deja de pedirle explicaciones al pasado. Lo nuevo necesitará espacio, y tú todavía tienes varios tiliches sentimentales ocupando el clóset.
SAGITARIO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Cambios importantes comienzan a cocinarse en tu economía y este 05 de septiembre de 2026 tendrás oportunidad de organizar mejor tus ingresos, recuperar terreno y dejar de sentir que el dinero nomás llega a saludarte y luego sale corriendo. Sin embargo, no confundas una mejor racha con permiso para gastar como diputado recién pagado. Aprovecha septiembre para guardar una parte, pagar pendientes y preparar un colchoncito económico, porque más adelante podrían aparecer compromisos que exigirán tener la cartera menos correteada.
En cuestiones familiares te llegará un chisme que podría dejarte con la ceja levantada. Alguien hablará de decisiones, problemas o situaciones privadas de otra persona y habrá quienes quieran meterte al mitote. Si no dependes de ellos y el asunto no afecta directamente tu vida, no te enganches. Cada familia tiene su propio circo y no necesitas andar cargando también con los changos ajenos. Escucha lo necesario, pero evita tomar partido antes de conocer la historia completa.
En estos días también necesitarás poner atención a tu cuerpo. Si haces ejercicio, trabajas cargando cosas o realizas actividades físicas, evita querer demostrar que eres de fierro. Un movimiento brusco podría dejarte adolorido de brazos o piernas. Calienta, descansa y no ignores molestias persistentes. Ser Sagitario no significa traer refacciones incluidas.
En el terreno de las amistades, un malentendido podría mostrarte una cara que no conocías de alguien cercano. Antes de mandar la amistad al carajo, averigua qué ocurrió realmente. Pero si descubres que hubo mentira, mala leche o que estuvieron hablando de ti a tus espaldas, tampoco te pongas a mendigar explicaciones. La amistad verdadera podrá tener diferencias, pero no necesita traiciones para sobrevivir.
En el amor para Sagitario, si tienes pareja será fundamental no permitir que terceras personas administren la relación. Alguien del entorno podría estar metiendo ideas, haciendo comentarios o sembrando dudas donde anteriormente no existían. Aquí la solución no será pelear con medio vecindario, sino fortalecer la comunicación entre ustedes. Cuando una relación tiene confianza, los chismes entran por una oreja y salen por donde mismo; cuando ya existen grietas, cualquier comentario termina haciendo un boquete.
Si estás soltero o soltera, nuevos amores y pretendientes comenzarán a aparecer, pero tampoco te emociones con cualquiera que te diga tres cosas bonitas y te mande un “buenos días” con corazoncito. Se te da mucho ponerle cualidades imaginarias a quien apenas conoces y luego terminas enamorado de la versión que inventaste, no de la persona real. Primero observa cómo trata a los demás, cómo responde cuando algo no sale como quiere y si sus acciones coinciden con sus palabras.
Y sobre todo deja de mendigar amor, cariño o atención. Tienes demasiado que ofrecer para conformarte con migajas emocionales. Si tienes que perseguir constantemente a alguien para que responda, te busque o te demuestre interés, ahí no es. El amor bonito podrá tener dificultades, pero no debería hacerte sentir que estás concursando para ganarte un lugar.
Septiembre también te pondrá frente a una decisión que demostrará cuánto has madurado. Antes hubieras reaccionado desde el orgullo o el impulso; ahora tendrás oportunidad de hacerlo desde la experiencia. No permitas que nadie vuelva a verte la cara solamente porque te agarraron sentimental.
Tu aprendizaje será muy claro: quererte también significa aprender a escoger. No necesitas tener a cualquiera a tu lado para sentirte acompañado. Mejor una cama con espacio que compartir almohada con alguien que te quite la tranquilidad. Cuando finalmente entiendas cuánto vales, dejarás de enamorarte de cualquier hijo o hija de la shingada que llegue moviéndote el tapete y comenzarás a reservar tu corazón para quien de verdad sepa dónde poner los pies.
ARIES – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Mientras más te aferres a una persona o situación que en el fondo sabes que no va para ningún lado, más difícil será recuperar tu tranquilidad. Este 05 de septiembre de 2026 tendrás que aprender a retirarte de donde tu presencia solamente es tolerada y no valorada. No busques a quien nunca tiene tiempo para ti ni te desgastes intentando convencer a alguien de lo mucho que vales. El cariño que necesita presentación en PowerPoint para ser entendido ya empezó mal. Quien te quiera cerca encontrará la manera, y quien no, encontrará hasta pretexto de que Mercurio anda atravesado.
En el amor para Aries, si estás soltero o soltera, los próximos meses traerán movimientos interesantes, pero especialmente entre noviembre y enero podría aparecer una persona capaz de cambiarte bastante el panorama sentimental. Lo importante será que no llegues a esa etapa todavía cargando cadáveres emocionales. Aprovecha estos meses para disfrutar tu libertad, conocer gente y dejar de pensar que necesitas una pareja para sentir que tu vida está completa.
También tendrás que romper un patrón: dejar de sentir atracción precisamente por quien menos disponibilidad emocional tiene. A veces parece que entre más complicado viene el paquete, más rápido quieres firmar de recibido. Ya no estás para andar haciendo rehabilitación sentimental de nadie. Busca reciprocidad, estabilidad y alguien que también sepa preguntar cómo estás, no solamente aparecer cuando trae ganas de arrimarte el camarón.
Si tienes pareja y últimamente la notas distante, no saques conclusiones antes de hablar. Podrían estar entrando en una etapa de monotonía donde ambos cumplen con todo menos con disfrutarse. Inventen planes diferentes, salgan de los mismos lugares, sorpréndanse y recuperen esa parte juguetona que tenían al principio. Una relación también se marchita cuando solamente recibe agua los aniversarios.
En trabajo y dinero para Aries, aparecerán nuevas oportunidades, pero tendrás que escoger con inteligencia. No toda propuesta que brilla trae oro adentro. Compara horarios, crecimiento, dinero, estabilidad y principalmente cuánto sacrificio exigirá. Podrías tener dos caminos enfrente y el aparentemente más sencillo no necesariamente será el que mayores frutos te dé.
Durante septiembre también tendrás una idea que podría convertirse en una fuente adicional de ingresos si la desarrollas con disciplina. Evita contarla antes de tiempo. Tienes alrededor una o dos personas muy buenas para preguntar cómo haces las cosas y después salir con que casualmente tuvieron exactamente la misma idea. Primero construye y después presume.
Precisamente será momento de hacer una buena limpia de amistades parásitas. Identificarás quién solamente se acerca para pedir favores, conseguir información, copiar proyectos o descargar sus problemas mientras jamás pregunta cómo estás tú. No necesitas hacer conferencia de prensa para terminar una amistad; simplemente comienza a retirar privilegios. A ciertas personas no se les bloquea, se les administra la información como medicina controlada.
En estos días ocurrirá además una situación inesperada que te hará reflexionar sobre una decisión que vienes posponiendo. No necesariamente será algo negativo; podría ser una conversación, coincidencia o noticia que te obligue a mirar tu vida desde otro ángulo. Pon atención porque ahí habrá un aprendizaje importante.
Cuida también lo que alimentas diariamente en tu cabeza. Pensar positivo no significa creer que por imaginar un millón de pesos aparecerá un maletín debajo de la cama; significa enfocar tu energía en soluciones, posibilidades y acciones en lugar de levantarte esperando que todo salga mal.
Este septiembre tu gran tarea será sencilla de entender aunque difícil de aplicar: deja de perseguir y comienza a seleccionar. Personas, trabajos, amistades y oportunidades tendrán que demostrar también qué aportan a tu vida. Tú ya hiciste demasiado por encajar donde apenas te daban espacio. Ahora procura construir una vida tan shingona que quien quiera entrar tenga que llegar a sumar, porque para estorbos ya tienes suficientes muebles.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Empieza a poner más atención en tu propia vida antes de querer andar resolviendo la existencia de medio mundo, porque este 05 de septiembre de 2026 podrías darte cuenta de que has gastado demasiado tiempo aconsejando, ayudando y preocupándote por personas que, cuando tú necesitas tantito apoyo, misteriosamente desaparecen como quincena en viernes. Una cosa es tener buen corazón y otra muy distinta andar de departamento de servicio al cliente las veinticuatro horas.
También necesitas aprender a identificar cuándo alguien intenta influir demasiado en tus decisiones. Hay personas que disfrazan el control de preocupación y te dicen qué hacer, con quién estar o qué camino tomar argumentando que “quieren lo mejor para ti”. Escucha opiniones, pero recuerda que las consecuencias de tus decisiones las vas a cargar tú. No entregues el volante de tu vida y después te quejes porque terminaron llevándote a donde ni querías ir.
En cuestiones del amor para Tauro, viene una etapa decisiva. Si tienes pareja y últimamente te preguntas qué shingados sientes realmente, no ignores esa inquietud. Quizá no significa necesariamente que dejaste de amar, pero sí podría indicar que la rutina se comió una parte importante de la emoción. Antes de mandar la relación por un tubo, recuerda cómo comenzaron, qué los hacía reír, qué disfrutaban juntos y en qué momento dejaron de conquistarse.
Necesitan innovar, salir de los mismos planes y recuperar cercanía. No todo se arregla con una cena bonita ni tampoco echando pasión como si estuvieran pagando deuda atrasada; también necesitan conversación, complicidad y volver a interesarse genuinamente por la vida del otro. Si después de intentarlo descubres que solamente queda costumbre, entonces habrá decisiones que tomar. Permanecer con alguien únicamente porque llevan mucho tiempo juntos es como seguir usando unos zapatos que ya aprietan porque salieron caros.
Si estás soltero o soltera, se visualiza el regreso de una persona que ya estuvo anteriormente en tu vida, aunque posiblemente nunca llegaron a concretar algo importante. Puede reaparecer mediante redes sociales, mensaje, comentario, reacción o por intermediación de una amistad. Esta vez la química podría sentirse diferente porque ambos han vivido situaciones que los hicieron madurar.
Lo interesante es que esta persona podría tener planes de marcharse, cambiar de ciudad o comenzar una etapa lejos, así que no habrá demasiado espacio para andar jugando a las adivinanzas. Si realmente te interesa, demuestra interés sin perder dignidad. No necesitas aventarte encima como luchador profesional, pero tampoco hacerte el indiferente esperando que la otra persona te lea la mente.
En trabajo y dinero para Tauro, comenzará una temporada donde la paciencia será fundamental. Algo que esperabas quizá tarde más de lo planeado, pero eso no significa que esté perdido. Utiliza ese tiempo para preparar alternativas, mejorar una propuesta o aprender algo que pueda aumentar tus ingresos. Septiembre te enseñará que retraso no siempre significa rechazo.
Cuida también tu bienestar físico. Si presentas molestias frecuentes en espalda baja o síntomas digestivos, no los normalices ni te automediques por costumbre; procura descansar, revisar hábitos y consultar a un profesional de salud si persisten o empeoran. Tu cuerpo no es carro viejo para esperar a que se prenda todo el tablero antes de llevarlo a revisión.
Y deja de quejarte porque ciertas cosas no llegaron cuando tú querías. Algunas oportunidades que deseaste anteriormente quizá te hubieran encontrado sin experiencia, sin dinero o emocionalmente hecho bolas. No todo lo que tarda viene tarde.
Este septiembre entenderás que tu verdadera tarea será dejar de querer controlar el calendario de la vida. Ocúpate de lo que sí depende de ti: cuidar tu cuerpo, poner límites, atender tu relación si todavía vale la pena y hablar cuando alguien realmente te interese. Porque muchas veces no te falta suerte, Tauro; te sobran terquedad, miedo y esa costumbre tan tuya de esperar que el otro adivine lo que traes atravesado.
GÉMINIS – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Convive más con tu familia y deja de pensar que siempre habrá tiempo para hacerlo después, porque este 05 de septiembre de 2026 vas a comenzar a comprender que hay momentos que no se repiten ni aunque uno tenga dinero, ganas y toda la disposición del mundo. Últimamente podrías haber estado demasiado ocupado resolviendo pendientes, trabajando o pensando en problemas que todavía ni suceden. Acércate a quienes realmente te quieren y procura disfrutar más lo que ya tienes, porque a veces andas buscando felicidad hasta debajo de las piedras cuando la tienes sentada en la misma mesa.
En el amor para Géminis, si tienes pareja podrían aparecer celos e inseguridades por una situación que interpretarás a tu manera. No armes una investigación del FBI por un mensaje, un “me gusta” o porque alguien se tardó veinte minutos más en contestarte. Tu pareja podría estar demostrándote cariño de muchas maneras que estás dejando de ver por concentrarte en aquello que te causa dudas. Pregunta antes de acusar y escucha antes de hacer berrinche, porque podrías provocar precisamente la distancia que tanto miedo te da.
Eso sí, confianza tampoco significa hacerse pendejo. Si algo verdaderamente no cuadra, háblalo directamente y observa acciones. Una relación sana necesita libertad, pero también respeto. Ni tú eres propiedad de nadie ni tu pareja es maceta para tenerla vigilada desde la ventana.
Si estás soltero o soltera, poco a poco dejarás atrás una etapa sentimental complicada y comenzarás a abrirte a una relación más estable. Primero tendrás que sacarte de encima cierta culpa relacionada con algo que sucedió en el pasado. Quizá lastimaste a alguien, tomaste una mala decisión o simplemente permitiste demasiado. Ya aprendiste. No puedes regresar a corregir aquella versión de ti, pero sí puedes evitar que vuelva a cometer las mismas burradas.
En negocios y trabajo para Géminis se visualiza un cambio interesante en tu manera de pensar. Vas a madurar rápidamente respecto al dinero y comenzarás a detectar oportunidades que antes pasabas por alto. Una conversación, contacto o propuesta podría sembrarte la idea de iniciar algo diferente. No quieras resultados inmediatos; primero analiza mercado, costos y cuánto tiempo puedes dedicarle. Los buenos negocios no nacen solamente de entusiasmo, también necesitan números que no estén hechos con las patas.
Tendrás además eventos, reuniones o compromisos importantes donde podrías llamar bastante la atención. Tu manera de expresarte te favorecerá y podrías conocer personas útiles para un proyecto futuro. Arréglate, muévete con seguridad y no te escondas detrás del teléfono. Hay ocasiones en las que una simple conversación abre una puerta que ningún currículum pudo abrir.
Una amistad también acudirá a ti buscando consejo. Escúchala, pero no quieras decidir por ella. Tú puedes enseñarle el camino que ves, pero no cargarla como costal hasta el destino.
Y agárrate, porque podrías encontrarte o saber nuevamente de una persona de tu pasado. La sorpresa será descubrir cuánto cambió su vida desde que dejaron de frecuentarse. Quizá comprendas que aquello que alguna vez consideraste una pérdida terminó siendo protección disfrazada. No te burles de sus tropiezos ni te alegres de que la vida le haya acomodado una zarandeada; solamente agradece no haber seguido ahí para recibir parte del madrazo.
También necesitas controlar mejor el estrés. No puedes traer la cabeza con treinta pestañas abiertas desde que despiertas hasta que te acuestas. Organiza pendientes y aprende a descansar sin sentir culpa.
Este septiembre tendrás una enseñanza importante, Géminis: no necesitas tener resuelto todo el futuro para comenzar a disfrutar el presente. Trabaja por lo que quieres, sí, pero no sacrifiques familia, tranquilidad ni felicidad esperando llegar algún día a una meta donde supuestamente entonces comenzarás a vivir. Porque mientras tú planeas la vida perfecta, la vida verdadera ya está sucediendo.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Eres una persona con mucha capacidad para salir adelante, pero algunas veces te apendejas tú solito por dejar que los sentimientos manejen decisiones que deberían pasar primero por la cabeza. Este 05 de septiembre de 2026 vas a necesitar poner orden entre lo que sientes, lo que necesitas y lo que realmente te conviene, porque no siempre vienen en el mismo paquete. Se aproximan mejorías en distintos aspectos de tu vida, pero tendrás que dejar de sabotearte pensando que algo malo sucederá justamente cuando las cosas comienzan a componerse.
En cuestiones de dinero para Cáncer, necesitas modificar ciertos hábitos. Eres muy dado a gastar en cosas que en el momento parecen indispensables y tres días después ya ni recuerdas para qué las querías. Durante septiembre convendrá manejar tus ingresos con mayor inteligencia porque podría aparecer un compromiso económico que no tenías contemplado. No significa que viene una tragedia financiera, sino que necesitarás tener margen para resolver sin andar pidiendo prestado hasta para respirar.
También podría presentarse una oportunidad para mejorar tus ingresos mediante una actividad distinta, una colaboración o algo que puedas realizar paralelamente a tus obligaciones. No la rechaces solamente porque implique aprender algo nuevo. Tu estabilidad económica no llegará haciendo exactamente lo mismo de siempre y esperando resultados diferentes.
En el amor para Cáncer, vas a comenzar a cansarte de ser quien siempre busca, propone, pregunta y entrega. Y qué bueno, porque ya era hora de entender que querer bonito no significa andar de rodillas recogiendo migajas. Si alguien constantemente te hace sentir insuficiente, te compara o solamente aparece cuando necesita atención, empieza a quitarle importancia. Una persona que te quiere no necesita hacerte pequeño para sentirse grande.
Curiosamente, alguien que conociste hace relativamente poco y con quien hubo cierto distanciamiento podría volver a aparecer. Esta vez la comunicación será diferente y podrían comenzar a surgir sentimientos que antes ninguno de los dos quiso reconocer. No te emociones antes de tiempo ni quieras escribir el final cuando apenas están retomando el primer capítulo. Observa constancia, interés y hechos. Las palabras bonitas son baratas; mantenerlas durante semanas ya cuesta más.
Si tienes pareja, pon atención a lo que necesita emocionalmente. Últimamente podrías haberte concentrado demasiado en tus propios pendientes y haber dejado algunas necesidades del otro en segundo plano. No se trata de convertirte en sirviente sentimental, sino de recordar que una relación necesita reciprocidad. Pregunta, escucha y también expresa lo tuyo.
Dentro de la familia podría armarse un escándalo por un comentario mal contado. Mucho cuidado con participar en conversaciones donde estén criticando a alguien que no está presente. Una frase tuya podría terminar llegando completamente modificada y después vas a andar dando explicaciones que nadie te pidió. Cuando el chisme familiar saque las palomitas, tú mejor cambia de canal.
Los últimos meses de 2026 podrían traerte decisiones importantes respecto a una meta que llevas tiempo deseando. Puede tratarse de una compra, cambio personal, proyecto o movimiento laboral. Deja de quejarte por lo que todavía no tienes y comienza a construirlo paso por paso. Algunas metas no están lejos; simplemente requieren más disciplina de la que hasta ahora les has dado.
Y recuerda algo, Cáncer: sentir mucho no significa aguantarlo todo. Tu corazón podrá ser enorme, pero tampoco es bodega para almacenar decepciones ajenas. Este septiembre comienza a elegir personas que también sepan cuidarte, oportunidades que te hagan crecer y decisiones que te permitan dormir tranquilo. Cuando dejes de regalar tu energía a quien solamente viene a servirse, vas a descubrir que te alcanza para construir muchas de esas cosas que llevas años diciendo que algún día tendrás.